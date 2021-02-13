Умер Юрий Власов

В возрасте 85 лет умер Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Юрий Власов, сообщил РБК со ссылкой на президента федерации тяжелой атлетики России Максима Агапитова.

«Власов умер сегодня утром», — заявил Агапитов.

Юрий Власов стал Олимпийским чемпионом в 1960 году, был шестикратным чемпион Европы и пятикратным чемпионом СССР.

Он установил 31 рекорд мира и 41 рекорд СССР.

После ухода из спорта Власов посвятил себя литературной деятельности, став автором множества художественных и публицистических произведений.