В Армении произошло землетрясение

В Армении 15:29 по местному времени, произошло землетрясение магнитудой 4,7, сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на МЧС республики.

Эпицентр землетрясения находился в 8 километрах к юго-востоку от Еревана на глубине 10 километров. Мощность землетрясения в его эпицентре оценивается в 6-7 баллов.

Сильные толчки ощущались Ереване – жители многоэтажных домов, опасаясь обрушения зданий, вышли на улицы города.

«По предварительным данным, разрушений нет. В общине Эребуни Еревана был поврежден частный дом, легкое ранение получил один гражданин. Облицовочная плитка упала в нескольких местах. По предварительным данным, жертв нет. По предварительным данным, эпицентр находился в районе села Паракар Армавирской области», – написал в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян.