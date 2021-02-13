В Москве из-за снегопада задерживаются и отменяются авиарейсы

В московском аэропорту Домодедово из-за снегопада более 50 авиарейсов задержано, еще восемь отменено, сообщает ТАСС.

«В связи с экстремальными погодными метеоусловиями в Московском регионе аэродромные службы аэропорта Домодедово работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность полетов», – сообщает пресс-служба аэропорта в своем Telegram-канале.

По данным на 14:40, в Шереметьево задержано 20 рейсов, во Внуково – 28 рейсов. В Жуковском два рейса отменено, два задержано.

В общей сложности в московских аэропортах задержано около 100 рейсов.

В Москве за последние несколько дней выпало около 40 см снега. Сильнее снегопад в Москве был лишь в 1956 году – тогда высота снежного покрова составила 60 сантиметров.