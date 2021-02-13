В Польше у норок выявили коронавирус, который передается человеку

Министерство сельского хозяйства и развития села Польши заявило, что выявленный у норок штамм коронавируса SARS-CoV-2 может передаваться человеку, сообщает «РИА Новости».

«Вирус, выявленный у норок на ферме в Картуском районе, может передаваться человеку и наоборот», – говорится в сообщении польского министерства.

Об этом министр сельского хозяйства и развития села Гжегож Пуда был проинформирован Государственным ветеринарным института в Пулавах после завершения исследований выявленных у норок штаммов. Польские специалисты пришли к выводу, что обнаруженные у норок штаммы SARS-CoV-2 похожи друг на друга и принадлежат к определенной и уже известной эпидемиологам линии.

В мае 2020 года в Нидерландах зафиксировали случай передачи коронавируса от норки человеку. В июне правительство Нидерландов приняло решение об уничтожении 800 тыс норок, которых разводили на 10 фермах страны.

В ноябре 2020 года правительство Дании приняло решение об уничтожении около 17 млн норок на 1139 зверофермах страны в связи с опасностью передачи мутировавшего коронавируса от животных к людям.