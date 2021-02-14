Дональд Трамп избежал второго импичмента

В Сенате США за импичмент бывшему президенту этой страны Дональду Трампу в ходе голосования в субботу было подано 57 голосов, однако для вынесения обвинительного заключения необходимо квалифицированное большинство в две трети и один голос, то есть 67 голосов.

Экс-президенту от Республиканской партии США грозил импичмент за его высказывания во время захвата радикальными республиканцами 6 января 2021 года Капитолия. Они были расценены инициаторами импичмента как подстрекательство к этой акции. Процедура была начата Демократической партией, за импичмент проголосовала нижняя палата американско-го Конгресса.

Трамп стал первым в истории президентом США, дважды подвергавшимся процедуре им-пичмента, и первым, к которому эту процедуру, представляющую собой отрешение от долж-ности, попробовали применить уже после оставления поста президента. Однако, если бы не позиция, занятая республиканцами в Сенате, голосование могло бы состояться еще в послед-ние дни его президентства.

Напомним, что новый президент Джозеф Байден вступил в должность 20 января. В тот день Дональд Трамп уже самостоятельно создал еще один прецедент, отказавшись присутствовать при передаче власти от уходящей администрации к новым хозяевам Белого дома.



