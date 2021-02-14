Германия ограничивает въезд в страну из Чехии и Австрии

В воскресенье, 14 февраля, Германия частично закрыла свои государственные границы с Чехией и австрийской федеральной землей Тироль, сообщает Deutsche Welle. На границах стоят полицейские патрули, которые останавливают все автомобили и проверяют цель путешествия. Пересекать граница разрешено только лицам, которые работают в медицинской сфере или на предприятиях «критической инфраструктуры», водителям грузовиков и тем, кто едет не похороны. При этом у въезжающих в Германию должен быть отрицательный тест на коронавирус.

По сообщению Euronews остановлено железнодорожное сообщение Германии с Чехией и частью Австрии.

Таким образом германские власти хотят оградиться от мутировавших штаммов коронавируса, которые были обнаружены в прошлом году в Великобритании и Южной Африки. На территории Чехии зафиксирована вспышка заражений британским вариантом коронавируса, а в австрийском Тироле - южноафриканским.

Италия ввела более жесткие карантинные меры для прибывших из Австрии, в том числе и транзитных пассажиров. С 14 февраля они должны предъявить на границе отрицательный тест на коронавирус, который должен быть сделан не более чем за 48 часов до прибытия. В Италии путешественников ждет 14 дней карантина, по истечении которого необходимо будет сделать еще один тест на коронавирус.