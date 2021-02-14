Последствия «исторического» снегопада в Москве обещают убрать за пять дней

В течение пяти суток, что соответствует регламенту, должен быть убран снег с улиц и крыш в Москве после сильного снегопада накануне и в начале выходных дней. Этот срок назвал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, чьи слова приводит агентство «Интерфакс».

Мэр уточнил, что за пятницу и субботу 12 и 13 января выпало 30 см снега. По его данным уборкой занимаются 70 тыс. человек и 14 тыс. единиц техники.

Особое внимание уделяется очистке 17 тысяч крыш, чья конструкция допускает падение с них снега и льда.

Начавшийся в полночь 12 февраля и продолжавшийся около полутора суток снегопад агентство «Гисметео» называет «историческим». В ночь на субботу, 13 февраля началась ме-тель, это привело к усилению осадков. По данным «Гисметео», по метеостанции «ВДНХ» выпало 40 см снега (27 мм в эквиваленте дождевых осадков), это 75% месячной нормы.

Обновлены абсолютные максимумы 12 и 13 февраля, а также сезонный максимум снежного покрова (57 см на утро субботы). Это третий показатель на данную дату в этом тысячелетии (максимум в 71 см был зафиксирован 20 лет назад, в 2001 году).

14 февраля и далее существенных осадков не ожидается, хотя полное их отсутствие прогно-зируется только на понедельник, 16 февраля. Таким образом, московские власти имеют воз-можность уложиться с уборкой снега в обозначенный ими срок и завершить его в среду, 17 февраля.

