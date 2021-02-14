Названы причины, по которым россияне могут внезапно лишиться квартиры

Эксперты по недвижимости назвали основные причины, по которым россияне могут внезапно лишиться прав собственности на своё жильё.

Первый способ потерять квартиру – это обращение в микрофинансовую организацию за кредитом. Эксперты отметили, что россияне зачастую берут в таких фирмах кредиты под большие проценты, при этом в качестве залога выступает квартира. Позже заемщики сталкиваются с невозможностью выплатить долг. А после того, когда в дело вмешиваются коллекторы, теряют своё жилье, передаёт Lenta.ru.

Вторая причина – покупка непроверенной недвижимости. На рынке, как поясняют специалисты, есть целая категория покупателей, которые в целях экономии средств не обращаются к профессионалам при поиске квартиры, особенно если приобретают её в ипотеку.

«Они надеются на нотариуса, банк и страховую компанию, которые действительно анализируют информацию, но лишь из общедоступных источников. То есть они проверяют объект только по последнему собственнику, исключая всю цепочку в целом. Такой анализ чреват тем, что уже после покупки квартиры появляются различные подводные камни, что чревато потерей права собственности», – предупредили эксперты.

Также, по их мнению, лишиться жилья можно и из-за откровенного мошенничества — когда аферисты обманывают добросовестных покупателей квартир по поддельным документам или с использованием подложной личности. В таких сделках, как правило, фигурируют доверенности, а сами собственники на сделках не появляются и вообще отказываются общаться, ссылаясь на занятость или, например, на срочный отъезд из страны.

Ещё одной распространенной причиной потери права собственности, как предупреждают риелторы, можно назвать расплату по долгам.

«Ситуации бывают самые разные: развалился бизнес, попал в ДТП, заболел, нужны деньги на операцию. И люди, чтобы найти на это деньги или вернуть долг, вынуждены расстаться со своей недвижимостью», – сказали специалисты.

Кроме того, лишиться квартиры можно заключив, так называемую мнимую сделку, которые проходят по схеме дарения, а не через заключение договора купли-продажи.

«В дальнейшем покупатель может остаться без недвижимости. При этом доказать, что сделка была мнимой на самом деле не так и сложно: достаточно найти и «заскринить» объявления о продаже на рекламных площадках и отыскать свидетелей», – резюмировали эксперты.

