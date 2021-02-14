Как Трампу удалось избежать странного импичмента

Неимпичмент

Дональду Трампу суждено войти в историю не как первому президенту США, который был отправлен в отставку волей конгресса, а как тому, кто благополучно избежал двух попыток импичмента. Благодарить за это он должен родную партию. Все пятьдесят демократов в Сенате высказались за импичмент. А необходимых для импичмента 17 голосов республиканцев не нашлось.

За обвинение Трампу проголосовали лишь семь из полусотни его однопартийцев. У ушедшего 45-го президента США среди сенаторов-республиканцев есть такие старые недруги, как Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски и Митт Ромни, от которых ничего иного ожидать было нельзя. К ним примкнули Пэт Туми и Бен Сасс, не входившие в число активных оппозиционеров Трампу, но высказывавшиеся и ранее за импичмент. И Двумя новыми людьми в республиканских рядах борцов с экс-президентом стали сенатор от штата Луизиана Билл Кесседи и Ричард Бёрр от Северной Каролины. Последний в своем заявлении для прессы пояснил, что прежде считал саму идею импичмента ушедшему президенту неконституционной. Но раз уж сенат постановил, что все законно, то и Бёрр переменил свое мнение. Он выслушал сторону защиты, обвинения и решил, что Трамп все-таки виновен в подстрекательстве к мятежу. Корректное и простое объяснение, избавляющее от возможных трений с коллегами и, главное, с избирателями.

По опросам, лишь небольшая часть республиканцев поддерживает импичмент Трампу. Зато процент считающих, что экс-президент и далее должен оставаться важным персонажем внутрипартийной жизни, с начала года не опускается ниже пятидесяти. Рядовые республиканцы не хотят сдавать Трампа, несмотря на все претензии, которые ему высказывали. То же самое нельзя сказать о партийном истеблишменте.

Прецедент не создан

По окончании голосования лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл объявил, что «нет никаких сомнений» в виновности Трампа. Тот-де, и правда несет моральную и политическую ответственность за штурм Капитолия. Призывая своих сторонников идти к конгрессу, Трамп ведал, что творил и осознавал, как его речь воспримет возбужденная толпа. «Согласно жестким нормам уголовного права, речь президента, вероятно, не была подстрекательством. Однако в контексте импичмента сенат мог бы решить, что безрассудные действия, предшествовавшие беспорядкам, допустимо характеризовать именно так. Тем не менее, вопрос не имеет юридической значимости, потому что, будучи бывшим президентом, Трамп с точки зрения конституции не может быть осужден», – сказал, будто сожалея, Макконнелл.

Иными словами, экс-президент виновен, но поезд импичмента ушел: нельзя отправить в отставку того, кто в отставке и так. Объяснение лукавое, если вспомнить, что именно республиканцы и, конкретно, Макконнелл делали все, чтобы затянуть голосование в сенате до того момента, как Трамп покинет свой пост. Но нельзя не признать, что, с формальной точки зрения, лидер фракции прав. В американской конституции действительно не прописана возможность импичмента бывшему президенту. Можно, конечно, создать такой прецедент – но смысл? Откроется ящик Пандоры. Если разрешено подвергнуть импичменту одного «отставника», то ведь это же самое можно сделать в отношении какого-нибудь другого отставного хозяина Белого дома. Трамп, в свое время, нападал на Барака Обаму, обвинял его в заговоре, цель которого – сместить законно избранного президента. Если события 6 января – мятеж, то почему это – не мятеж?

Две партии, республиканцы и демократы, только и будут, что биться друг с другом, забыв об Америке. В итоге проиграют все. Так что не нужно импичментов, пусть Трамп трижды виновен. Эту мысль, в той или иной форме, доносили до избирателей не только Макконнелл, но и другие республиканцы. Твк Дональду Трампу удалось избежать импичмента после ухода с должности, который в истории мог бы получить название «странного».

I'll be back

Такая позиция партии выглядит еще и как адресованный Трампу призыв уйти из политики. Призыв, которому он, похоже, не собирается внимать. «Наше историческое, патриотическое и прекрасное движение за то, чтобы сделать Америку снова великой, только началось. В предстоящие месяцы мне будет, чем поделиться с вами», – пообещал американцам Трамп после заседания сената.

Что ж, американская добродетель сражаться до конца всегда была присуща этому человеку. В ближайшее время Трампу предстоит доказать серьезность своих намерений остаться в американской политике на первых ролях. Делать это ему придется не только на митингах и в публичных выступлениях. У противников Трампа осталась возможность поквитаться с ним в зале обычного, не сенатского суда. Против него возбуждено несколько уголовных дел. Большая часть – за экономические правонарушения в его родном Нью-Йорке, сердца жителей которого Трампу, несмотря на все усилия, так и не удалось завоевать.