Новак: США не помешают достроить «Северный поток – 2»

Вице-премьер, министр энергетики России Александр Новак заявил, что проект строительства газопровода «Северный поток- 2» будет реализован, несмотря на попытки США остановит его, сообщает «Интерфакс».

«Мы уверены, что, несмотря на те деструктивные подходы, которые мы наблюдаем со стороны Соединенных Штатов Америки, которые, конечно же, в свою очередь, затягивают реализацию этого проекта, он будет достроен... Этот проект полностью соответствует европейскому законодательству, здесь просто есть такая конкурентная борьба со стороны американских партнеров, которые хотят поставлять свой сжиженный природный газ в Европу, то есть, по сути дела, это нерыночные методы конкуренции. А если говорить о законодательстве, юридической стороне вопроса, этот проект абсолютно законен, соответствует всем требованиям европейского законодательства, поэтому и страны, которые участвуют в нем, они заинтересованы в реализации этого проекта», – сказал Новак в интервью телеканалу «Россия 1».

Ранее влиятельный германский журнал Der Spiegel со ссылкой на источники в Берлине написал, что чиновники Евросоюза и Германии ведут переговоры с США о возможной сделке, которая позволит вывести из-под санкций проект «Северный поток-2», сообщает издание Finanz.ru.

По данным Der Spiegel на переговорах обсуждается «стратегический пакет», в который Германия предлагает ввести механизм прекращения поставок газа по «Северному потоку-2» в случае нарушений Россией прав человека и международного права, а также заключить соглашение о международном энергетическом партнерстве с учетом интересов США и Украины. Кроме того, Берлин готов выделить 1 млрд евро на строительство терминалов по приему сжиженного природного газа из США

Переговоры с американцами находятся на начальной стадии, и реакции Вашингтона на эти предложения еще не последовало, говорят источники Der Spiegel.

2 февраля германская газета Handelsblatt со ссылкой на неназванного американского чиновника из администрации президента США сообщила, что в ходе телефонного разговора президента США Джо Байдена с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, американский лидер заявил, что может снять санкции с газопровода «Северный поток – 2» в обмен на пакет договоренностей с Германией. Издание не сообщило всех требований американской стороны к Германии, но они, якобы, включают в себя гарантии сохранения транзита российского газа через Украину и комплекс мер по снижению зависимости ЕС от российского газа.

4 февраля глава пресс-службы государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон может принять решение по санкциям в отношении газопровода «Северного потока – 2» во время завершения его строительства или его сертификации – то есть после завершения его строительства и ввода в эксплуатацию.