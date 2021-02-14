Поговорим? Соцсеть голосового общения Clubhouse набирает обороты

Молодая социальная сеть Clubhouse уже успела наделать много шуму, что логично, ведь в новом приложении единственный способ коммуникации – голос. Возрождение радио и смерть текстового формата в рамках новой соцсети привлекли внимание звезд. Затем кричащие заголовки газет объявили, что Clubhouse заблокировали в Китае. Не обошлось и без монополистов: Facebook решил, что им нужно создать свой «Clubhouse».

Весь этот хаотичный коктейль новостей, безусловно, сыграл на руку развивающемуся новичку среди соцсетей: по данным аналитической компании Sensor Tower, Clubhouse набрал 2 миллиона участников в первую неделю февраля. Что же такого в этом «клубном доме» (буквальный перевод названия сети) и почему он стал Интернет-сенсацией?

Экскурсия по «клубному дому»

Итак, Clubhouse – это бесплатное голосовое приложение, где люди обсуждают спонтанные или заранее определенные темы в «комнатах». Такой формат напоминает Zoom-звонок с выключенными камерами, где бывает сложно отследить, кто именно говорит. Типы «комнат» потенциально бесконечны, но сам формат Clubhouse – бестелесные голоса, пытающиеся поддержать разговор, не растворяясь в кричащем хаосе – означает, что самые популярные комнаты часто представляют собой горстку молчаливых участников. Такие комнаты похожи на смесь TED-talk и разговорных подкастов, но с отзвуками путаницы общественных собраний. Хаотичный формат, с одной стороны, приводит к более спонтанным и откровенным разговорам, но при этом сбивчивым и порой бессвязным.

«Подслушивать» разговоры в разных нишах Clubhouse (скажем, у бизнесменов, начинающих авторов или у группы, обсуждающей политическую обстановку) стало для многих интересным способом скоротать время. Пользователи могут переключаться между более серьезными, традиционными дискуссиями на темы, которые их заинтриговали, или опробовать другие жанры Clubhouse: некоторые похожи на концерты, а другие устроены, как шоу знакомств. Для примера, в одном случае в «комнате» было 40 актеров, воссоздающих мюзикл «Король Лев». В то время, когда многие люди чувствуют себя изолированными от внешнего мира, какофония незнакомцев, болтающих, поющих и даже ссорящихся, может утешать.

Клуб «Диоген» наоборот

Пока что Clubhouse доступен только как приложение для iOS – пройтись по его комнатам через устройства Android или Интернет не получится. Более того, попасть туда можно только по приглашению, то есть чтобы зарегистрироваться, нужно знать существующего пользователя. Ситуация усугубляется тем, что один человек может пригласить всего двух знакомых из своих контактов, возможность делать больше приглашений появится только через со временем. Такая скрытность, с одной стороны, делает приложение более камерным, на что и рассчитывали разработчики, а с другой, только увеличивает количество людей, стремящихся подслушать, что происходит за закрытыми дверьми. Все, кого еще не позвали в элитный клуб, своеобразный «Диоген» наоборот (пристанище старшего брата Шерлока Холмса, где все члены клуба должны были молчать), «носятся» по оставшимся соцсетям в поиске приглашений.

И даже для членов элитного клуба – с айфоном и зарегистрированными знакомыми – не все комнаты в Clubhouse будут доступны. Подача Clubhouse похожа на онлайн-конференцию, где определенная группа людей выступает в качестве модераторов на виртуальной сцене. Модератором, который свободно говорит и открывает доступ, может стать любой, создав «комнату». Если сделать ее «открытой», в нее при желании войдут любые другие пользователи. «Социальная комната» означает, что к ней могут присоединиться только люди, на которых вы подписаны. А «закрытая» – только для приглашенных гостей. И, конечно же, внутри «клубного дома» есть клубы, которые регулярно создают тематические комнаты только для своих членов. Концепт Clubhouse похоже состоит в том, чтобы создать некую иерархию секретности – многоуровневую и многокомнатную.

Помимо скрытности, у новой социальной сети есть и другая специфика. Например, ее создатели решили пойти по стопам Amazon и обошлись без функции удаления аккаунта. Если вы ну очень хотите избавиться от него своего аккаунта раз и навсегда, то есть только один способ – отправить электронное письмо в компанию с запросом на удаление. Такой ход, как и у Amazon, безусловно направлен на то, чтобы людям было просто «лень» уходить из сети, и компания могла дольше хранить ваши личные данные.

Звездный час

Илон Маск вызвал всплеск фанатского безумия в конце января, когда исполнительный директор Tesla и SpaceX дебютировал в Clubhouse в качестве приглашенной звезды на шоу о технологиях и культуре. Почти мгновенно «коридоры» Clubhouse – эквивалент ленте в других соцсетях – превратились в шумный базар комнат, предлагающих развлечения перед основным событием или альтернативное место, чтобы послушать Маска в реальном времени, когда комната, где выступал сам Маск, набрала 5000 человек – максимальное число участников. Некоторые решили воспользоваться ситуацией и стали продавать приглашения в соцсеть тем, у кого нет зарегистрированных знакомых. Цены варьировались от 15 до 100 долларов, а один ненасытный юзер выставил приглашение на eBay за 800 долларов.

Теперь Маск решил привлечь внимание своих российских поклонников и написал твит на русском языке, где пригласил президента РФ Владимира Путина поговорить с ним в Clubhouse. Никаких действий в ответ на это пока не последовало.

Марк Цукерберг появился на том же шоу, что и его технологичный коллега, уже на следующей неделе, но генеральный директор Facebook вызвал гораздо меньше шума, и комната была закрыта из-за проблем с сервером.

Помимо бизнес-титанов, Опра Уинфри, Джаред Лето, Дрейк, Крис Рок, 21 Savage и многие другие также появлялись в приложении.

Знаменитости лишь вспышкам привлекают новых участников, но стойкость приложения вполне может исходить от обычных пользователей. В начале февраля жители материкового Китая, Гонконга и Тайваня часами ждали своей очереди, чтобы рассказать о лагерях для уйгуров и независимости Тайваня. К понедельнику китайское правительство заблокировало приложение, а также поисковые запросы «Clubhouse» в их крупнейшей соцсети Weibo. Тем не менее, китайцы успели внести свою лепту в рост приложения и еще доказали, что только небытие сейчас аполитично.

Стремительная эволюция

Clubhouse был основан Полом Дэвисоном и Роханом Сетом. Кроме преданных пользователей, Alpha Exploration Co. (их компания) обязана своим быстрым ростом нескольким проверенным хакерским стратегиям, к которым прибегают основатели стартапов для увеличения количества загрузок и привлечения пользователей. К тому же, разработчики крайне удачно выбрали время. Приложение было запущено в марте 2020 года, ровно в тот момент, когда приказ «сидеть дома» закрыл для мира доступ к личному общению и развлечениям. А взрыв приложения именно сейчас, вероятно, обусловлен рекламной компанией селебрити и политическими новостями.

Некоторые ранние пользователи, готовые часами работать с зависающим приложением без визуальной стимуляции, явно искали человеческую связь и альтернативу несколько приевшейся им ленте в Instagram. А решение Clubhouse работать только по приглашениям также привлекло инсайдеров Кремниевой долины, которые относились к приложению как к безопасному месту для общения со своими коллегами.

Согласно Wall Street Journal и CNBC, некоторые партнеры американской фирмы помогли Clubhouse привлечь ключевые для развития группы: чернокожих создателей, популярных артистов и других.

Что бы ни было причиной, соцсеть растет, не унимая темпа. По данным Sensor Tower, Clubhouse был установлен 5,5 миллионов раз по всему миру: примерно 42 процента загрузок в США, 16 процентов в Японии и 10 процентов в Германии. Российская аудитория пока не превышает 10 тыс. пользователей, как сообщает РБК, но, возможно, после твита Маска и этой статьи заинтересовавшихся станет больше.

Forbes оценила Clubhouse в 100 миллионов долларов, когда приложению было всего несколько месяцев и его скачали 5000 бета-тестеров. А в январе этого года, после инвестиций со стороны фирмы венчурного капитала Andreessen Horowitz, стартап был оценен более чем в 1 миллиард долларов.

Волна недовольных

Принципиально новый подход не обошелся без критики. В недавней статье для The Root аналитик Крис Лабин написал: «Если бы не чернокожие пользователи, то Clubhouse, возможно, никогда бы не реализовался и был бы мини-версией LinkedIn, но с аудио». Аналитик явно подразумевал, что основной контингент в соцсети составляют афроамериканцы, что уже давно не так, ведь Clubhouse разлетелся по всему миру.

Визуально приложение не представляет особого интереса (слишком много длинных названий профилей, ряды лиц), что неслучайно, ведь акцент создатели хотели сделать именно на аудио. Но многие раскритиковали Clubhouse за пренебрежение дизайном.

Помимо этого, полное отсутствие модерации в приложении, которая явно будет сложно осуществима в таком формате, приводит к сомнительным разговорам. Пользователи не раз сообщали о дезинформации о Covid-19, а издание Vanity Fair отмечает, что в одной из комнат велся не очень приятный диалог о терроризме в Париже и мусульманском населении Франции.

В сущности, основные проблемы приложения пока что исходят из того, что в неразберихе параллельных диалогов сложно контролировать их содержание. Основную опасность явно представляет дезинформация, а на более юных слушателей могут повлиять и неудачно подобранны темы. Clubhouse явно стоит ввести надзирающий элемент в уравнение своего успеха, хотя некорректные высказывания внутри сети вряд ли повлияют на ее рост. Конечно, для начинающего приложения репутация гораздо важнее, чем для монополистов Интернета, но на деле, ложная информация и неделикатные темы время от времени всплывают на всех ресурсах. Вряд ли можно всерьез винить Clubhouse за необдуманные выражения их пользователей.

«Все для людей»

К слову, о монополистах Интернета. The New York Times оповестил общественность, что стремление Facebook захватить мировую паутину лишь увеличилось после появления новой соцсети. Руководители монополии потребовали от сотрудников создать аналогичный продукт, сообщил изданию анонимный источник. По его словам, приложение находится на начальной стадии разработки.

«Мы связываем людей с помощью аудио и видео технологий в течение многих лет и всегда ищем новые способы улучшить этот опыт для людей», — такое оправдание привела представитель Facebook Эмили Хаскелл для The Washington Post.

У Facebook есть история проникновения в новые технологии и погони за инновациями, набирающими популярность у молодой аудитории. Так, Цукерберг купил Instagram в 2012 году, а WhatsApp и стартап виртуальной реальности Oculus в 2014-м. Кроме всего прочего, монополия не стесняется открыто копировать функции конкурентов. Известные всем «сторис» в Instagram Цукерберг одолжил у популярного на Западе Snapchat. А в прошлом году в их приложении для обмена фотографиями дебютировал пока недоступный в России видеоформат Reels, который подозрительно напоминает ленту TikTok.

Остается положиться на оставшуюся толику оптимизма и надеяться, что жадный крупный бизнес не раздавит своим растущим эго самобытность юного говорливого Clubhouse.