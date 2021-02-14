Россиянам напомнили об удлинённой и укороченной неделях в феврале

В Федеральной службе по труду и занятости напомнил россиянам об удлинённой и укороченной неделях в феврале.

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на информацию ведомства, февральские праздники в этом году выпадут на три дня — с 21 по 23 число, — а рабочий день перенесут с понедельника, 22 февраля на субботу, 20 февраля.

Таким образом, на предстоящей неделе нас ждёт единственная в 2021 году шестидневка, за которой последует трёхдневная рабочая неделя.

Напомним, всего в этом году будет семь коротких рабочих недель. Последняя из них завершится в четверг, 30 декабря.

