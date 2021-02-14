Стоимость биткоина вновь обновила исторический максимум

Стоимость биткоина в очередной раз обновила исторический максимум, впервые превысив 49 тыс. долл. США. Таким образом, за 1,5 месяца 2021 года криптовалюта подорожала уже на 18 тыс. долл.

Напомним, в начале 2020 года биткоин стоил 7 200 долларов. Тем самым, за год цены криптовалюта выросла более чем в 6 раз, прибавив в стоимости более 40 тыс. долл.

Ранее сообщалось, что в одном из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs считают биктоин непригодным для хранения денег. По их мнению, стать ему платежным средством не позволяет высокая волатильность.

В частности, глава инвестиционно-стратегической группы банка Шармина Моссавар-Рахмани констатировала, что «эфемерная валюта с долгосрочной волатильностью на уровне 80% не может рассматриваться как платежное средство». При этом она подчеркнула, что, несмотря на широкое обсуждение в СМИ и активные инвестиции, для хранения сбережений криптовалюта не пригодна.

В свою очередь основатель Tesla Илон Маск убеждён, что самая популярная криптовалюта скоро будет широко признана в мире традиционных финансов.

«Считаю, что биткоин – это хорошо», – признался он.

Кроме того, Tesla инвестировала 1,5 млрд долл. в биткоины. Об инвестициях в биткоины компания сообщила в раскрытии информации для Комиссии по ценным бумагам и биржам.

«В январе 2021 года мы обновили свои правила, касающиеся инвестирования, чтобы обеспечить больше гибкости в дальнейшей диверсификации и максимизации прибыли от средств, которые не нужны нам для поддержания достаточного уровня ликвидности», сказано в заявлении Tesla.

Также компания объявила, что планирует ближайшем будущем начать принимать биткоины как плату за свои продукты.

