В Гвинее новая вспышка лихорадки Эбола

Министерство здравоохранения Гвинеи объявило о начале эпидемии лихорадки Эбола в субпрефектуре Гуэке на юго-западе страны, сообщает «РИА Новости».

«Ввиду этой ситуации и в соответствии с международными медико-санитарными правилами, правительство Гвинеи объявляет об эпидемии болезни, вызванной вирусом Эбола в субпрефектуре Гуэке, в префектуре Нзерекоре№», — говорится в заявлении офиса премьер-министра страны в Twitter.

«Сегодня рано утром лаборатория в Конакри подтвердило наличие вируса Эбола», цитирует «Интерфакс» главу Национального агентства безопасности здоровья Гвинеи Сакобу Кейта. Он сообщил, что в конце января на юго-востоке Гвинеи возле границы с Либерией от вируса скончался один человек. После его похорон 1 февраля у некоторых из присутствовавших на церемонии наблюдались диарея, тошнота, жар, кровотечение, а впоследствии анализ образцов, взятых у заболевших и отправленных в развернутую ЕС лабораторию, выявил наличие геморрагической лихорадки Эбола, вызванной вирусом.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Альфред Джордж Ки-Зербо пообещал как можно скорее оказать помощь Гвинее. Он отметил, что ВОЗ поддерживает контакт с производителями вакцин от этого вируса для их скорейшей доставки нуждающимся.

Эпидемия Эболы началась в Западной Африке в 2014 году и унесла жизни более 11 тыс человек. Инфекция была распространена в основном в Гвинеи, Сьерра-Леоне и Либерии.

В 2014 году президент США Барак Обама заявил, что вспышка лихорадки Эбола в Западной Африке представляет из себя «угрозу глобальной безопасности».