В Мьянме продолжаются протесты против военного переворота

В Мьянме вторую неделю подряд приходят акции протеста против военных, захвативших власть в стране 1 февраля этого годы. Демонстранты требуют вернуться к демократической форме правления, освободить президента страны Вин Мьина и государственного советника, главу МИД республики, главу партии «Национальная лига за демократию» и фактического руководителя страны Аун Сан Су Чжи.

Новые власти Мьянмы, несмотря на введенное чрезвычайное положение, не всегда препятствуют несанкционированные шествиям.

Ранее иностранные корреспонденты сообщали о случаях разгона демонстраций с помощью водометов. Кроме того, появлялись сообщения о применении армией огнестрельного оружия против протестующих. По данным местных правозащитников после военного переворота было задержано около 400 протестующих.

1 февраля военные арестовали президента Мьянмы Вин Мьина и государственного советника Аун Сан Су Чжи, депутатов парламента и большинство государственных чиновников. Вице-президент Мьин Све подписал указ о введении чрезвычайного положения на год, в результате чего руководителем страны, в соответствии Конституцией, стал главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлайн.