В России выявили 14 185 новых случаев заражения COVID-19

За последние сутки в РФ, согласно данным оперативного штаба, выявили 14 185 новых заболевших коронавирусом. Всего к утру субботы, 14 февраля число инфицированных в нашей стране составило 4 071 883.

За время пандемии от COVID-19 в России побороли эту болезнь 3 593 101 (+15 194) человек. Жертвами коронавируса за весь период пандемии в стране стали 80 126 человек, из них 430 за последние 24 часа.

По числу новых заболевших по-прежнему лидирует Москва – в российской столице за сутки выявили 1559 случаев коронавируса. На втором месте Санкт-Петербург (+1099). Замыкает тройку «лидеров» Подмосковье (+828). Далее следуют Нижегородская область (+434) и Воронежская область (+354).

Ранее сообщалось, что главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан заявила о случаях повторного заражениях новыми штаммами SARS-CoV-2 несмотря на наличие антител к вирусу.

«Мы сейчас получаем сообщения о повторных заражениях новым штаммом вируса. И из ЮАР были предварительные сообщения, предполагающие, что уже переболевшие люди могут вновь заразиться», – сказала Сваминатан.

По её словам, сейчас проводятся исследования того, насколько долго сохраняется иммунитет от вируса у людей, которые переболели COVID-19. При этом среди тех, кто был вакцинирован от коронавируса, подавляющее большинство переносит болезнь в легкой форме.

Также имеются предварительные данные о том, что вакцинация снижает вирулентность вируса, и есть вероятность снижения уровня передачи SARS-CoV-2 после вакцинации, добавила Сваминатан.