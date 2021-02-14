В Японии произошло повторное землетрясение

В Японии, в районе префектуры Фукусима, произошло новое землетрясение магнитудой 5,2 балла по шкале Рихтера. По сообщению японского Метеорологического агентства эпицентр землетрясения находился в океане около побережья на глубине 50 км.

По предварительным данным жертв и разрушений нет.

Вчера, 13 февраля, в районе префектуры Фукусима произошло землетрясение магнитудой 7,3 балла, в результате которого пострадало около 150 человек. Из-за землетрясения Комиссия по ядерному регулированию приняла решение досрочно остановить 5-й и 6-й энергоблоки атомной станции Фукусима-2, которые готовились к выводу из эксплуатации. В результате землетрясения в резервуарах с радиоактивной водой этих энергоблоков началась утечка, но вода не покинула пределов плотины, которая построена вокруг резервуаров. На станции Фукусима-1 в результате землетрясения вылилась часть воды из резервуара, где хранится отработанное топливо атомной станции.

В марте 2011 года у побережья Японии произошло землетрясение магнитудой более 9 баллов. В результате землетрясения возникло цунами, которое привело к авариям на 1, 3 и 4 блоках атомной станции Фукусима-1.