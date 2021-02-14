Владимир Путин: «Донбасс мы не бросим»

«Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что», — заявил президент РФ Владимир Путин на закрытой встрече с главными редакторами российских СМИ в среду, 10 февраля, о чем стало известно 13 февраля, в субботу из передачи телеканала «Россия 24», показавшего кадры с этого мероприятия.

Во время встречи Владимир Путин поделился тем, что у него «перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, в Донбассе». В контексте этих же слов он сказал также, что «прежде, чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сформулировал один из аспектов официальной российской позиции по Донбассу, отвечая на вопросы журналистов. В ответ на вопрос о том, при каких условиях Российская Федерация готова включить Донбасс в свой состав, он заявил, что ни прямо, ни косвенно этот вопрос на повестке дня не стоит, но Россия продолжит защищать интересы русскоязычного населения, приводит его слова ТАСС.