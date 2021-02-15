Акции дня: бумаги «Норникеля» растут в ожидании итогов за 2020 г

Акции «Норникеля» росли лучше рынка по итогам дневной сессии на Мосбирже в понедельник, 15 февраля. За торги бумаги подорожали на +3,17% до 26 194 рублей за акцию.

Во вторник компания представит финансовые результаты за 2020 год по МСФО. Эксперты ожидают, что итоги порадуют рынок, поэтому основным драйвером движения котировок станет решение по дивидендам и развитие ситуации вокруг штрафов. По мнению аналитиков «Велес капитал», «Норникель» нарастит выручку на 20% по сравнению с 2019 годом до 8,7 млрд долларов, а EBITDA увеличится на 40%, до 5,9 млрд долларов. Финальные дивиденды за 2020 составят около 3,3 млрд долларов, что соответствует 1 540 руб. на акцию, доходность – 6,0%, предполагают аналитики «АТОН».

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +1,52% до 3479,31 пунктов. Индекс РТС поднялся на +2,32% до 1495,86 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 18:49 мск составила 63,35 долларов за баррель (+1,47%). Российская валюта укреплялась – 73,32 рублей за доллар.