«Британский» штамм коронавируса оказался более смертоносным

Обнаруженный в Великобритании штамм коронавируса SARS-CoV-2 чаще приводит к госпитализации и смертям у заразившихся, сообщает РБК со ссылкой отчет Консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусам (NERVTAG) при правительстве Великобритании.

В отчете собраны данные от девяти научно-исследовательских медицинских организаций, включая Лондонский имперский колледж, университет Эксетера, агентств здравоохранения Шотландии и Англии. По данным Лондонской школы гигиены и тропической медицины, у заразившихся новым штаммом коронавируса вероятность летального исхода на 1,58–1,71 раза больше, чем у тех, кто заразился «обычным» SARS-CoV-2. Лондонский имперский колледж оценил смертность от «британского» штамма на 1,29–1,36 раза выше, университет Эксетер — на 1,7 раза. В среднем риск смерти при заражении «британским» штаммом коронавируса выше на 1,53 раза.

В отчете NERVTAG подчеркивается, что эти данные предварительные и не могут однозначно показать то, насколько «британский» штамм опаснее обычного варианта коронавируса, но, скорее всего, он действительно вызывает более тяжелое течение болезни. Для того, чтобы дать точную оценку летальности «британского» штамма, ученым пока не хватает объема статистических данных.

Наиболее заметно относительное увеличение смертности в возрастной группе старше 55 лет. Среди людей младше 55 лет распространение «британского» штамма не оказывает существенного влияния на смертность.

В декабре 2020 года власти Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 и связали с ней быстрое распространение заболевания на юго-востоке Англии. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% более заразная, чем первоначальный вариант. Однако, по его словам, нет данных, что эта мутация коронавируса вызывает более тяжелые формы заболевания и отличается более высокой смертностью. После этого сообщения большинство стран мира, в том числе и Россия прекратили авиасообщение с Великобританией.

5 февраля министерство здравоохранения Великобритании сообщило, что в течение недели количество новых случаев инфицирования в Великобритании сокращается на 2-5 процентов в день. Коэффициент воспроизводства заболевания, известный как коэффициент R (который показывает, сколько людей успевает заразить каждый новый больной, прежде чем его начнут лечить), составляет в разных местностях от 0,7 до 1. Неделю назад этот коэффициент колебался от 0,7 до 1,1. Он. Если коэффициент R опускается ниже единицы, значит, эпидемия идет на спад. В Англии коэффициент R в данный момент составляет 07-0,9, в Лондоне 0,6-0,9.