Бюджетные вопросы решит «печатный станок»

Финансировать бюджетные нужды в 2021 году, судя по всему, придется с помощью банков, которые в свою очередь будут получать деньги в рамках операций репо под залог долговых бумаг правительства. То есть, как говорят эксперты, заработает печатный станок.

Факторов в пользу такого сценария достаточно. По итогам прошедших полутора месяцев года становится ясно, что спрос на российские гособлигации на данный момент крайне мал, а иностранные инвесторы и вовсе почти не проявляют к ним интереса.

Это не удивительно. На фоне ускорения инфляции, реальная доходность ОФЗ, то есть за вычетом инфляции, резко снизилась, а стоимость гособлигаций перешла в режим перманентного снижения. В такой ситуации инвестору просто нет смысла вкладывать в актив, который не отвечает его интересам с точки зрения доходности и к тому же не имеет предпосылок к росту в цене.

На первый квартал Министерство финансов запланировало занять триллион рублей, но за январь и первые две недели февраля привлечь от продажи ОФЗ удалось лишь 120 миллиардов.

На прошедшем в пятницу заседании Банка России был дан четкий сигнал о завершении цикла смягчения монетарной политики.

«Мы считаем, что цикл смягчения закончился в нашем базовом сценарии. Мы будем обсуждать сроки и темпы перехода и к нейтральной политике по мере того, как будет развиваться ситуация», — заявила по итогам заседания председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Долговой рынок отреагировал на решение Банка России резким снижением. Сводный индекс российских гособлигаций RGBI обновил минимум за последние 10 месяцев.

«Здесь все достаточно прозрачно и понятно. Еще в конце прошлого года, когда инфляция начала ускоряться, для рынка стало очевидно, что снижения ставок в обозримом будущем ждать не стоит. Уже в 2021-м тенденция продолжилась. К тому же, на глобальных рынках идет тенденция роста доходностей. В пятницу по десятилетним трежерис был обновлен максимум с марта — уже выше 1,2%. Ну а после объявления Банком России завершения цикла смягчения, мы можем говорить о завершении длительного периода роста стоимости ОФЗ. Напомню, он начался после взлета доходностей по ОФЗ до 17% в 2014 году. Сейчас тренд можно считать завершившимся»,— поделился своим мнением старший партнер FP Wealth Solutions Игорь Стремоухов.

Открытым остается вопрос: как же Минфин будет решать свои потребности в заимствованиях? Скорее всего, ему придется снова прибегать к помощи банков. Этот механизм работает, и в конце прошлого года именно банки обеспечили рекордные размещения Минфина. Всего же за прошлый год они вложили в ОФЗ 4,1 триллиона рублей

Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции дала понять, что операции репо по предоставлению денег банкам будут сохранены. «Мы пока аукционы "длинного" репо сохраняем, они остаются для того, чтобы банки чувствовали себя комфортно и понимали, что в любой момент они могут взять эти средства в Центральном банке», — сказала председатель Банка Росии.

«Думаю, что и в этом году мы увидим активное участие банков в покупке ОФЗ. Это своего рода количественное смягчение. Пока других вариантов выполнения плана Минфина по займам не просматривается. Кстати, в январе через операции репо банки уже взяли 306 миллиардов рублей. Впрочем, надо сказать, что в бюджет на этот год заложена цена нефти в 45,3 доллара за баррель. А сейчас она уже выше 61 доллара. Поэтому, если рынок нефти сможет пройти год без потрясений, доходы бюджета будут выше, и Минфин может внести некоторые корректировки», — полагает Стремоухов.