Депутат от ЕР предложил либерализировать КоАП в части массовых акций, в ЕР от этой идеи дистанцировались

Депутат от «Единой России» Андрей Барышев внёс в нижнюю палату российского парламента законопроект об отмене административного наказания за организацию «прогулок» и участие в них, если такое мероприятие формально не подпадает под определение массовой акции.

Данная законодательная инициатива предусматривает исключение КоАП статьи 20.2.2, регулирующей наказание для организаторов и участников массового пребывания или передвижения граждан в общественных местах, не являющегося публичным мероприятиям.

Кроме того, парламентарий предложил исключить из КоАП части 5 и 6 статьи 20.2, которые регламентируют наказание за нарушение участниками публичных мероприятий установленного порядка проведения массовой акции - собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Всё это, по мнению депутата-единоросса ограничивает свободу человека.

«На сегодняшний день правоприменительная практика по данному вопросу показывает абсурдность данной нормы, позволяющей правоохранительным органам действовать на свое усмотрение, что существенно обостряет негатив граждан по отношению к органам власти», – пояснил Барышев.

Позже первый заместитель председателя фракции партии Единой России» Андрей Исаев заявил, что фракция в Думе данный законопроект не согласовывала.

«С фракцией данный законопроект не был согласован, и фракция о нем уведомлена не была», – цитирует Исаева агентство «Интерфакс».

В свою очередь РИА Новости со ссылкой на свой источник в нижней палате российского парламента сообщает, что Барышев переходит в партию «Яблоко». Этим, по словам собеседника агентства, якобы и объясняется законотворческая активность депутата.

Между тем сам Барышев опроверг информацию о его переходе в партию «Яблоко». Он утверждает, что «это всё слухи и фейк»,

«Я никуда не перехожу. Не знаю, где это запускают. Никаких планов уходить из «Единой России» у меня нет. И никаких разговоров не было. Я даже не думал об этом», – подчеркнул он.

При этом он пояснил, что законопроект параллельно был внесён им на экспертно-консультационный совет фракции.

«Но, как депутат, как субъект законодательной инициативы я имею право вносить это напрямую», – резюмировал Барышев.

