Фаучи: вакцина справляется не со всеми штаммами коронавируса

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что вакцина от коронавируса может справиться не со всеми штаммами SARS-CoV-2, сообщает ТАСС.

«В то время как дела идут в правильном направлении, <...> мы столкнемся с появлением вариантов и мутаций, ряд из которых имеет функциональное влияние на то, как мы будем реагировать. К счастью, с рядом из них вакцина хорошо справляется, но не со всеми», – сказал Фаучи в интервью новостному порталу Axios

При этом Фаучи не уточнил, о каком штамме коронавируса и о какой вакцине идет речь.

На данный момент в США применяются две двухкомпонентные вакцины — от Moderna и Pfizer. Кроме того, компания Johnson & Johnson подала заявку на получение разрешения на экстренное использование своей однокомпонентной вакцины.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США 14 млн человек получили обе дозы двухкомпонентных вакцин.