Инфекционист рассказал, когда снизится смертность от COVID-19 в Москве

Несмотря на то, что количество новых заболевших коронавирусом в Москве продолжает снижаться, число тех, кто ежедневно умирает от последствий COVID-19 остаётся примерно на том же уровне, что и месяцем ранее.

Но, как пояснил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев, высокая летальность при общем снижении заболеваемости — известный факт. По его мнению, смертность от коронавируса будет понижаться примерно через несколько дней, передаёт РИА Новости.

«Когда тот же грипп и ОРВИ уходят, то подбирают самых слабых по пути, как говорится, — подчеркнул он. — Есть люди, которые уже долго болеют, и, соответственно, сейчас, когда общая заболеваемость падает, в основном, кто болеет — люди более ослабленные. Вкупе всё это и набирается».

Малышев подчеркнул, что это обычный след во время конца эпидемии, поэтому ещё, по всей видимости, несколько недель это будет отмечаться.

Ранее сообщалось, что в России за истекшие сутки выявлено 14 207 новых случаев коронавируса. Нарастающим итогом в нашей стране за всё время пандемии зафиксировано 4 086 090 больных COVID-19.

Число летальных исходов за день составило 394 пациента, из них в Москве 56 умерших. В общей сложности от коронавируса погибли 80 520 человек. За последние 24 часа полностью выздоровели 13 935 человек. Всего успешно перебороли заболевание 3 607 036 человек.

На первом месте среди регионов по заболеваемости COVID-19 находится Москва. В столице 1818 случаев заражения коронавирусом, скончались 56 человек, выписаны из больниц 1967 пациентов. На третьем месте Московская область (+801). В пятерке также Нижегородская область (+431) и Воронежская область (+356).

