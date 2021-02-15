Курс доллара: рублю предрекли рекордное падение

Рубль уверенно провёл прошедшую рабочую неделю, солидно укрепившись в обеих парах - вечером в пятницу, 12 февраля к закрытию основной торговой сессии на Московской бирже курс доллара составлял 73,87 руб., курс евро – 89,52 руб.

Таким образом, за неделю «американец» подешевел на 75 коп. При этом за первые две недели февраля доллар потерял к российской валюте почти 2,50 руб. Единая валюта ЕС по сравнению с закрытием 5 февраля просела не так существенно (-25 коп.), но если анализировать динамику курса евро с начала этого месяца, то «европеец» также «похудел» к рублю весьма солидно (-2,19 руб.).

По мнению большинства экспертов, мощную поддержку рублю все последние сессии оказывала нефть. Цена «чёрного золота» марки Brent на прошлой неделе достигала максимума с января 2020 года. Однако ближе к вечеру пятницы нефтяные котировки стали снижаться, чему поспособствовало ухудшение прогноза по спросу на «чёрное золото» от МЭА и ОПЕК. При этом в докладе МЭА отмечалось, что нынешний уровень котировок в большей степени был обусловлен не восстановлением спроса, а усилиями картеля по ограничению добычи сырья.

Однако главным триггером, который на этой неделе может потянуть нашу валюту вниз – остаётся ухудшение отношений между Москвой и Брюсселем. В частности, об этом говорит Анна Зайцева из ГК «ФИНАМ». Она напомнила, что ещё в пятницу давление на курсовую динамику оказало высказывание министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что наша страна готова к разрыву отношений с ЕС.

По словам главы МИД РФ, на такой шаг Москва пойдёт, если со стороны Брюсселя будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер отечественной экономики.

Правда, позже, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не будет инициатором разрыва отношений с ЕС. Он подчеркнул, что СМИ исказили смысл заявления Лаврова. В свою очередь официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Питер Стано сказал, что в ЕС приняли к сведению слова Лаврова об отношениях с Евросоюзом, а также комментарии Кремля на этот счёт.

В ходе пятничного брифинга европейский дипломат заявил, что вне зависимости от этих высказываний состояние отношений между ЕС и РФ нехорошее. Как считает Зайцева, всё это очень пугает глобальных игроков, которые на таком негативном информационном фоне вряд ли захотят иметь дело с рисковыми активами, к которым относится и рубль.

Тем более, по мнению эксперта, тема возможных санкций против России будет сохранять свою актуальность не только в ближайшие дни, но даже недели, а скорее всего - месяцы. Она напомнила, что на 25-26 марта назначен саммит Евросоюза, на котором запланировано специальное заседание, посвящённое политике в отношении Москвы.

«Если на предстоящей встрече ЕС примет только персональные санкции против «друзей Путина», то это серьёзно не скажется на курсе национальной валюты. Если же в Евросоюзе всё-таки захотят ударить ограничительными мерами по отдельным секторам нашей экономики, то можно ожидать рекордного падения рубля – до 76,00-76,50 в паре с долларом и до 92,00-92,50 – в паре с евро», – прогнозирует Зайцева.

Не верит в перспективы рубля и Богдан Зварич из «Промсвязьбанка». Он уверен, что в начале этой недели наша валюта постарается удержаться в коридоре 73,00-75,00 руб. Но уже ближе к четвергу-пятнице может вполне выйти за верхнюю границу данного диапазона. Как пояснил он, из-за отсутствия новых драйверов для роста в рисковых активах, волна продаж, связанная с фиксацией прибыли приведёт к солидному давлению на все валюты сегмента ЕМ.

«Кроме того, есть все предпосылки к коррекции на рынке «чёрного золота». Также продолжает усиливаться санкционная риторика. Всё это во второй половине начавшей недели негативно скажется на курсе рубля, который будет тестировать отметку в 75,00», – предположил Зварич.

Владимир Евстифеев из банка «Зенит» также считает, что рублю на этой неделе будет сложно остаться на завоёванных позициях. По его мнению, среди факторов ослабления национальной валюты главным остаётся ситуация вокруг «дела Алексея Навального», которое подталкивает страны ЕС, а также Вашингтон к новым антироссийским санкциям.

«В целом же, волатильность геополитической премии немного сократилась, но у рубля сейчас практически нет потенциала для укрепления. В этой связи мы считаем, что наша валюта уже в ближайшие сессии начнёт постепенно разворачиваться и вскоре в паре с долларом плавно вернётся к отметке в 75,00», – резюмировал он.