ММК вошел в десятку лучших российских компаний для инвестирования

Формирование высокой доходности для акционеров – один из главных принципов работы ПАО «ММК», отмечают в компании. Согласно утвержденной в 2019 году дивидендной политике, на выплату дивидендов идет не менее 100% от свободного денежного потока при условии, что соотношение чистый долг/EBITDA составляет менее 1.0x.

ММК строго придерживается этой практики: так, по итогам 4 квартала и 12 месяцев 2020 года была рекомендована выплата дивидендов в размере 0,945 рубля за акцию, или 114% от свободного денежного потока. «Группа ММК постоянно генерирует достаточный денежный поток и подтверждает свою приверженность дивидендной политике», – прокомментировала включение ценных бумаг ММК в топ-10 лучших дивидендных акций РБК Мария Никулина, начальник управления финансовых ресурсов компании.

Независимые эксперты также отмечают сильные позиции ММК с точки зрения дивидендов. «Наименьший уровень долговой нагрузки в отрасли в совокупности с высокими дивидендами и одним из самых высоких показателей дивидендной доходности для акционеров в металлургическом секторе делают компанию привлекательной для инвесторов», – пишет Алексей Калачев, аналитик отдела анализа «ФИНАМ».

Впрочем, составители рейтинга учитывали не только дивидендные выплаты. Как поясняет РБК, «кроме дивидендной доходности, нужно учитывать рост размера дивидендов и котировок ценных бумаг». Поэтому топ-10 сформирован на основании трех показателей: дивидендной доходности, динамики роста дивидендов и динамики котировок акций (все – по итогам последних пяти лет). Коэффициент прироста дивидендов для ММК составил 1,43, что является одним из самых высоких показателей в топ-10, а коэффициент прироста цены акций – 1,32.

По мнению Алексея Калачева, акции ММК по-прежнему сохраняют серьезный потенциал роста. «Металлургическая отрасль вступила в фазу циклического роста, поддержанного в РФ реализацией инфраструктурных проектов, – подчеркивает эксперт. – Ориентированный преимущественно на внутренний рынок, ММК будет одним из бенефициаров этого подъема. Мы ожидаем роста производственных и финансовых показателей ММК уже с 2021 года».