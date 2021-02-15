Москва вошла в топ-25 международного рейтинга привлекательности городов для иностранных инвесторов

Аналитическое подразделение Financial Times – fDi Intelligence включило Москву в топ-25 городов Глобальных городов будущего, самых привлекательных для иностранных инвесторов. Последний раз столица занимала такие позиции в рейтинге в 2014 году.

В этом году составители рейтинга использовали данные по 129 городам по таким направлениям, как экономический потенциал, сфера труда, затратная эффективность, инфраструктура, благоприятность среды для ведения бизнеса.

«Привлекательность городов для иностранных компаний определяется по 93 показателям. Каждому из этих показателей присваивается вес в зависимости от того, насколько он влияет на принятие решения инвестировать в регион. В общем рейтинге Москва заняла 22 место, в очередной раз укрепив свои позиции одной из крупнейших и привлекательных агломераций для вложения средств иностранцами. Как показывают результаты исследования, по многим критериям мы успешно конкурируем с ведущими мировыми мегаполисами», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Лидером рейтинга Глобальных городов будущего 2021/2022 fDi Intelligence стал Сингапур. На втором месте – Лондон, на третьем – Дубай. Последний раз в топ-25 городов сводного рейтинга Глобальных городов будущего Москва попадала в версии 2014/2015 годов, вышедшей в декабре 2014 года (25 место).

Кроме основного списка fDi Intelligence опубликовал дополнительные рейтинги. «Москва вошла в топ-10 крупнейших городов по целому ряду индикаторов. Так, эксперты отметили благоприятный бизнес-климат в городе, его развитую инфраструктуру, комфортный уровень издержек при ведении бизнеса. Наконец, мы попали в десятку экономик по одному из важнейших факторов успешного развития бизнеса – человеческому капиталу», – отметил глава ведомства.

Составители рейтинга fDi также провели опрос, по результатам которого экспертное жюри дало оценку городским стратегиям продвижения прямых иностранных инвестиций. В этой категории российская столица заняла второе место среди крупнейших городов.

«Несмотря на непростую глобальную ситуацию инвесторы продолжают приходить в Москву из стран Европы и Азии, а также из США. По данным Банка России, сегодня на долю столицы проходится половина вложений, которые поступают в страну из-за рубежа. Объем накопленных прямых иностранных инвестиций в Москве на 1 июля 2020 года достиг 259,4 млрд долларов. Зарубежный бизнес вкладывает средства в компании, которые занимаются финансовой и страховой деятельностью, в сферу торговли, в сектор промышленности и высоких технологий, в недвижимость», – пояснила директор Городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева.