На бизнес-конференции «Базовые стратегии 2021» сформировали четыре основных тезиса, которые спасут бизнес после пандемии

Спикеры мероприятия уделили особое внимание будущему экономического развития России. По их оценкам, в 2021-м в стране будет наблюдаться восстановительный рост экономики, который получит множество развилок. Также они отметили, что интересным открытием этого года станет появление новых способов привлечения денег в предприятия.

Также эксперты обсудили вопросы безработицы, вовлечение сотрудников в жизнь компании и их мотивацию, рассказали, как оптимизировать производство и логистику в условиях пандемии без потерь, как удерживать людей, которые ведут проекты и могут брать на себя ответственность, и расставили стратегические приоритеты на 2021 год.

Хедлайнером бизнес-конференции стал управляющий ГК «Институт Тренинга — АРБ Про», эксперт №1 по стратегическому планированию и экономическим сценариям Сергей Макшанов.

Его коллегами по площадке выступили: руководитель направления «Стратегическое планирование», консультант ГК «Институт Тренинга — АРБ Про» Демид Голиков; консультант направления «Стратегический маркетинг» ГК «Институт Тренинга — АРБ Про» Григорий Карлышев; эксперт, руководитель направления «Экономика компании» ГК «Институт Тренинга — АРБ Про» Зоя Стрелкова; руководитель направления «Стратегический маркетинг» ГК «Институт Тренинга — АРБ Про» Елена Сысуева; консультант по внедрению технологий 3D-печати и робототехники, аналитик ГК «Институт Тренинга — АРБ Про» Роман Копосов и многие другие.

Сергей Макшанов заявил, что за 2020 год компании разделились на три неравных группы: «Кому-то повезло оказаться на пике спроса, кому-то пришлось полностью остановить бизнес из-за эпидемиологической обстановки, но большинство объединилось в группу, где некоторые продукты и услуги оказались не нужны, однако спрос на другой ассортимент сохранился. Слоган на 2021 год – «стань нужным».

Будущее любой компании в 2021 году как никогда будет зависеть от её стратегического планирования. В ГК «Институт Тренинга — АРБ Про» сформулировали «Манифест экстраординарного времени» — 4 тезиса, каждый из которых заслуживает отдельного вдумчивого раскрытия на совещаниях топ-менеджмента любой компании.

Навык важнее знания: быть знайкой хорошо, но сейчас нам нужны те, кто умеют что-то руками или головой. Цель важнее плана: необходимо быть приверженцем большой цели и видения бизнеса, оперативно меняя планы по его достижению. Скорость важнее масштаба: тезис «быстрая рыба ест медленную» актуален как никогда. Партнёрство важнее конкуренции: здесь и экосистемность, и способность здорового сотрудничества с конкурентами.

Об этом и многом другом участники бизнес-конференции «Базовые стратегии-2021» поговорили 12 февраля. Мероприятие прошло на площадке Double Space.