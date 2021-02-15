Названы лучшие по качеству жизни регионы России

Эксперты агентства РИА Новости составили рейтинг регионов России, где лучшее в стране качество жизни.

Согласно результатам исследования, по итогам 2020 года лидирует Москва — 82,16 балла. На втором месте Санкт-Петербург — 80,63. Замыкает тройку лидеров Подмосковье — 76,07.

В ТОП-10 также вошли Республика Татарстан, Белгородская, Ленинградская, Воронежская и Калининградская области, Кубань, а также ХМАО. При этом отмечается, что в перовой десятке все те же региона, который были здесь в прошлогоднем рейтинге.

Худшие по качеству жизни Туве, Республики Калмыкия и Ингушетии, Забайкалье, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Бурятия, Курганская область и Алтай. Во всех этих регионах число баллов не превысило 30 единиц.

Среди регионов, где согласно исследованию, по сравнению с прошлом годом произошли изменения в лучшую сторону — Сахалин, который переместился с 34-го на 26-е место рейтинга, Иркутск (с 63-го на 55-е) и Дагестан (с 64-го на 56-е). А вот в Красноярском крае и Удмуртии качество жизни за год ухудшилось. Каждый из этих регионов потерял в рейтинге по восемь позиций.

Ранее сообщалось, что эксперты лондонской компании Z/Yen повысили позиции Москвы на три пункта в рейтинге умный город — столица России заняла 44 место. Ее соседями по рейтингу, который оценивает подход мегаполисов к инновациям и внедрению технологий, стали Сидней, Бангкок, Мельбурн, Милан. Лидируют в рейтинге Нью-Йорк, Лондон и Сингапур.

«В Москве развивается система «умного транспорта», доступный интернет, действует более 370 городских онлайн-услуг и сервисов. Система «умного города» помогает всем городским ресурсам функционировать максимально эффективно, что повышает качество жизни москвичей. По уровню цифровизации и развитию технологий российская столица успешно конкурирует с ведущими мегаполисами мира в различных международных рейтингах», — отметил заместитель градоначальника по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.