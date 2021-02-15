Цена на нефть превысила отметку в $63

Цена на нефть сорта Brent превысила отметку в $63 за баррель, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на данные торгов. Уточняется, что в последний раз выше данного показателя марка поднималась 22 января 2020 года.

Котировки на апрель на североморскую нефтяную смесь марки Brent торгуются по $63,18 за баррель. При этом цена мартовских фьючерсов на нефть сорта WTI также выросла в цене до $60,47 за баррель.

Ранее вице-премьер России Александр Новак в эфире телеканала «Россия-1» спрогнозировал, что средняя цена на нефть в 2021 г. будет колебаться в диапазоне $45-60 за баррель.

«Я думаю, что средняя цена в 2021 г. будет в диапазоне примерно $45-60, вот где-то в этом диапазоне», - поделился мнением чиновник.

Он считает, что не стоит опасаться низкой волатильности, которая наблюдается на нефтяном рынке в последние несколько месяцев, поскольку она означает сбалансированность рынка и соответствие текущих цен ситуации. Новак также считает, что рынок энергоресурсов частично восстановился, так как падение спроса на нефть, наблюдаемое в 2020 году, замедлилось с 20-25% до 8-9% концу года.

