Глава Минфина призвал народ идти в облигации

Очень ценная бумага

О том, что выбор понятных и консервативных финансовых инструментов не только выгоден населению, но и помогает наполнять бюджет, напомнил в очередной раз глава Минфина РФ Антон Силуанов. В интервью на телеканале «Россия-1» он обратил внимание на риски, возникающие при работе с акциями, и недобросовестность отдельных банков, предлагающих рискованные инструменты неискушенным гражданам.

Рынок акций — это взлеты и падения их стоимости, напомнил Силуанов. Инвестор, принимая решение о переходе с депозитов на вложения в фондовый рынок, должен понимать, что может выиграть, но может и проиграть, и никакой страховки здесь нет. «Мы обсуждали этот вопрос у президента, он дал четкую установку на то, чтобы не допустить обмана простых людей», — сказал министр.

По его словам, приходя в банк, чтобы продлить депозит, люди часто сталкиваются с предложением переложить средства из депозита в новые продукты — по словам банковских сотрудников, более высокодоходные. В качестве альтернативы акциям Антон Силуанов уверенно назвал «народные» облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н), которые, считает министр, надёжно гарантируют сохранность средств граждан.

Облигации федерального займа — это государственные долговые расписки, выпуская которые государство берет средства в долг у граждан, гарантируя им при этом определенный процент прибыли — если инвесторы приобретают бумаги на обозначенный срок.

Держатели ОФЗ могут получить ряд преимуществ, которых не даёт обладание другими активами (акциями компаний, например), указывает управляющий директор ИК «Универ Капитал» Артём Лютик. Начать следует с того, что ценные бумаги, выпущенные государством, — надёжно защищенный от различных потрясений актив, поскольку государство гарантирует возврат вложенных средств. Это выгодно отличает их от акций компаний. А в сравнении с депозитами ОФЗ сегодня выигрывают в прибыльности: средняя доходность таких бумаг находится в районе 7%. Кроме того, для физических лиц при покупке ОФЗ предусмотрена возможность возврата НДФЛ (13% от суммы), что в текущих условиях делает бумагу привлекательнее многих других на бирже — тем более, что вычет можно получать не один раз, а ежегодно. Немаловажно и то, что бумаги вполне доступны по цене — их номинал составляет 1 тысячу рублей.

Видов ОФЗ достаточно много, и большинство инвесторов держат в них долю в своих портфелях, отмечает Артём Лютик. Для приобретения ОФЗ-н достаточно обратиться в банк-агент, который имеет лицензию на работу с такими бумагами. Кроме того, защитным средством во времена любых кризисов является золото, добавляет он. Работать с драгоценным металлом можно по-разному: открывая металлический счет в банке, инвестируя в индексные (ETF) и инвестиционные (ПИФ) фонды по торговле золотом. Также можно приобретать физическое золото — слитки и монеты, что дает стабильную среднюю прибыль и высокую степень защиты от инфляции. За прошлый год, к примеру, стоимость тройской унции золота выросла более чем на 20%.

ОФЗ-н и дефицит бюджета

Председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев обращает внимание на опасения, которые вызывает у российских властей бум, нарастающий на фондовом рынке и способный привести к росту числа «обманутых вкладчиков» — частных инвесторов. Капитализация американского рынка акций достигла двукратного отношения к ВВП, чего ранее никогда в истории не наблюдалось. Инвесторы закладывают в цены рекордные темпы роста прибылей компаний, а индикаторы настроений говорят о высокой степени беспечности инвесторов.

Причина такого небезопасного оптимизма — в беспрецедентных объемах стимулирования экономики ведущими центробанками, исказивших связь цен на акции с фундаментальными показателями, уверен эксперт. Мир рискует столкнуться с формированием пузыря финансовых активов — на это недавно обратил внимание в одном из своих выступлений Владимир Путин. Коррекция на Уолл-стрит способна прервать рост и российского рынка акций, который от минимумов с марта 2020 года успел вырасти, по индексу Мосбиржи, более чем на 65%.

Между тем, многие инвесторы пришли на отечественный фондовый рынок меньше года назад, разочарованные низкими ставками по банковским депозитам и привлеченные агрессивной рекламой брокерских компаний. Они могли не застать коррекцию в феврале-марте минувшего года, в пик паники из-за пандемии COVID-19. Комментарии Антона Силуанова, считает Дорофеев, сигнализируют таким игрокам о необходимости учитывать риски снижения цен на акции и выстраивать более сбалансированную структуру портфелей, в той или иной степени наполняя их и консервативными инструментами, какими являются облигации федерального займа.

Согласно данным ЦБ РФ, средневзвешенная ставка по вкладам в рублях на срок от одного года до трех лет на конец года составила 4,1%, а на вклады свыше трех лет — 4,1%. Предлагаемые ОФЗ-н с погашением 7 февраля 2024 года дают доходность на двухлетнем сроке инвестирования 4,64%, на трехлетнем — 5,96%. При этом, отмечает Дорофеев, эмитентом облигаций выступает правительство, параметры кредитоспособности которого служат сегодня примером для развитых и развивающихся стран — в силу низкого соотношения госдолга к ВВП и наличия резервов. С учетом этого ОФЗ-н могут сегодня действительно выступать альтернативой банковским депозитам. Минусом бумаг можно назвать, пожалуй, только необходимость инвестирования средств на срок более одного года, необходимый для того чтобы эти преимущества раскрылись полностью, считает эксперт.

ОФЗ-н вполне могут стать промежуточным шагом для тех банковских клиентов, которых уже не устраивают ставки по депозитам, но которые еще не готовы идти на фондовый рынок, опасаясь присущей ему волатильности, полагает Дорофеев. Освоив этот инструмент, распространяемый через отделения крупнейших банков, клиенты смогут преодолеть психологический барьер и впоследствии перейти на обращаемые на фондовом рынке более доходные облигации правительства и надежных компаний, открыть брокерский счет и начать осваивать азы инвестирования.

Поэтому, уверен Дорофеев, слова министра финансов не стоит воспринимать как попытку за счет народных средств покрыть дефицит федерального бюджета. За четыре года объем эмиссии составил всего лишь 130 млрд руб., в обращении находятся выпуски на 85 млрд руб. при этом объем размещения ОФЗ «не для населения» в первом кв. 2021 года составит 1 трлн руб. По итогам прошлого года дефицит составил 4,1 трлн руб., подавляющая часть была профинансирована за счет ОФЗ (без индекса «н»).