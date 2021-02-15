Правительство решило выделить 10 млрд рублей на лекарства для детей с редкими заболеваниями

Правительство выделяет 10 млрд руб. на помощь детям с редкими и тяжелыми заболеваниями, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами. Сумма также предназначена для закупки медикаментов, сообщает телеканал «Россия 24», который вел трансляцию заседания.

«Правительство направляет на их закупку 10 млрд руб. Это первый транш. Всего в бюджете на текущий год мы предусмотрели 60 млрд руб», - заявил чиновник. Он подчеркнул, что средства будут направлены не только на лекарства, но и на оборудование и технические средства, необходимые для реабилитации.

Мишустин отметил, что правительство и в дальнейшем продолжит принимать все меры для помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ о создании фонда помощи детям с редкими и тяжелыми заболеваниями «Круг добра». Средства фонда будут направляться на лечение детей, закупку препаратов, в том числе, которые не зарегистрированы в РФ.