Предприятие ОДК цифровизировало производство для МС-21 на заем ФРП

ПАО «ОДК - Уфимское моторостроительное производственное объединение», входящее в состав Объединенной

двигателестроительной корпорации Госкорпорации «Ростех», на деньги, выделенные Фондом развития промышленности, запускает в рамках цифровизации производства систему управления выполнением заказов с использованием штрихкодирования. Система задействована при выпуске деталей и узлов для двигателя ПД-14, который будет устанавливаться на российские пассажирские самолеты МС-21.

В 2019 году ФРП уже предоставлял предприятию льготный заем в размере 500 млн рублей под 1% годовых по программе «Цифровизация промышленности». К слову, Уфимское объединение стало первой компанией, получившей одобрение по данной программе. На выделенные средства предприятие намерено расширить функционал действующей на заводе ERP-системы Infor LN, что поможет внедрить систему штрихкодирования.

«ПТЦ на сегодняшний день является нашим наиболее технически и технологически подготовленным к цифровизации производства подразделением. Поэтому центр был выбран для тестирования работы системы с дальнейшим ее транслированием на цехи, участвующие в

производстве деталей и сборочных единиц гражданского двигателя ПД-14 для лайнера МС-21», - рассказала управляющий директор объединения Евгений Семивеличенко.

Уточняется, что благодаря системе штрихкодирования на предприятии кардинально сократится время работы сотрудников с плановыми заданиями. К примеру, если раньше на каждую операцию приходилось вручную заполнять отчетность в бумажной форме, то после внедрения новой системы выполнение нарядов рабочие закрывают на индивидуальных PLM-терминалах.

