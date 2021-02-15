Прогноз погоды: Россию накроют самые суровые за эту зиму морозы

Несмотря на постоянные разговоры о глобальном потеплении и заметном изменении климата, в России эта зима запомнится надолго. И вовсе не аномально тёплой погодой, как ещё пару месяцев назад нам обещали синоптики, а скорее наоборот.

И если первая половина зимнего сезона 2020/2021 действительно не баловала нас суровой климатической обстановкой, то начиная с середины января погода в Россию стала напоминать, ту самую настоящую русскую зиму, которую воспевали в своих произведениях Иван Бунин и Сергей Есенин, Борис Пастернак и Александр Твардовский…

Прогноз погоды на неделю. Гидрометцентр предупредил об аномальных морозах в европейской части России

Так, по прогнозу Гидрометцентра, на этой неделе аномальные морозы накроют всю территорию Центральной России и Поволжья. Например, очень холодно будет в Тульской и Калужской областях, где столбики термометров местами будут опускаться ниже 21-22 градусов ниже нуля – а это более чем на 10 градусов ниже климатической нормы.

Самые суровые за зиму 2020/2021 морозы ударят также в Ярославской, Тверской и Костромской областях – здесь в середине недели воздух остынет до минус 24-25. Примерно такой же температурный фон ждёт жителей Смоленской области. По прогнозу Гидрометцентра, в этом регионе предстоящей ночью будет минус 23-24. Кроме того, ожидается довольно сильный, пронизывающий ветер и снег.

Аномальные холода с существенным отклонением от нормы сразу на 8-12 градусов ожидаются в Архангельской и Вологодской областях, а также в Ненецком автономном округе В Тамбовской, Нижегородской и Кировской областях по ночам градусники будут показывать минус 25, в Марий Эл и Чувашии – минус 26-27.

Рекордные морозы накроют Самарскую область – метеорологи советуют местным жителем готовиться к минус 29-30. Чуть теплее будет в Татарстане. Но здесь из-за сильного ветра и высокой влажности прогнозируемые минус 23-25 будут ощущаться, минимум как минус 35.

Прогноз погоды на 7 дней в Москве. Столицу ждут самые суровые за эту зиму морозы

На смену рекордным снегопадам, которые обрушились в конце прошлой недели на Москву и Подмосковье, сюда придут рекордные морозы, которые по прогнозу синоптиков, станут самыми суровыми за эту зиму. Ожидается, что в период с 15 по 21 февраля столбики термометров в столичном регионе упадут до минус 26-27.

Так, уже минувшей ночью воздух в Москве остывал почти до мину 19, по области было ещё холоднее. Сегодня днём при облачной с прояснениями погоде сильных осадков нам не обещают, на градусниках будет минус 14-16.

Обширные антициклонические массы, которые заняли сейчас большую часть Европейской территории нашей страны, продолжат усиливать своё влияние. Поэтому в дальнейшем морозы ещё окрепнут. Например, предстоящей ночью температурный фон в столице составит минус 25-26. В Подмосковье местами будет минус 27.

Днём во вторник прогнозируются небольшие осадки и минус 13-15 в черте города, по области – минус 18. Также ожидается порывистый ветер, из-за которого находиться на улице станет совсем некомфортно. В среду, 17 февраля временно станет теплее: ночью погодные градусники покажут минус 14-18, в светлое время суток – минус 11-15.

Но уже в четверг, 18 февраля снова заметно похолодает. Так днём в Москве ожидается минус 17-22, после полуночи – минус 23-27 ночью. Зато осадков не ожидается. Немного стихнет и ветер. По прогнозу синоптиков, такая погода продержится в регионе минимум до воскресенья.

Из архива погоды в Москве

Мощнейший циклон, который последние несколько дней буквально парализовал жизнь во всём столичном регионе, отступил. Ему на смену уже пришёл антициклон.

Как пояснили специалисты, он резко снизит количество осадков, но зато заметно понизит температурный фон, который будет находиться на уровнях значительно ниже многолетних значений. Но температурный минимум всё-таки пока устоит, по крайней мере, сегодня.

Если обратиться к архивам, то можно обнаружить, что самые сильные морозы 15 февраля фиксировались ещё в 1934 году. Тогда воздух остывал до минус 30,8. Самый же тёплым это день в Москве был в 1951 году (плюс 3,8).

Наиболее снежным 15 февраля было в 1990 году – в этот день в столице тогда ещё единой страны под названием СССР выпало около 50% от месячной нормы осадков. Ровно год назад в Москве было аномально тепло – даже в ночное время суток было всего минус 4,2, а днём и вовсе градусники показывали плюс 2,2, осадков не наблюдалось.

