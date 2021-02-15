Промышленные роботы захватывают рабочие места

Мировая роботизация набирает ход: согласно последнему исследованию World Robotics 2020 Международной федерации роботизации (IFR), в мире поставлен рекорд использования роботов в промышленности: по итогам 2019 года на предприятиях в общей сложности работало 2,7 млн индустриальных роботов, на 12% больше, чем годом ранее, и почти втрое больше, чем десять лет назад (см. график 1). При этом больше всего роботов задействовано в автомобильной отрасли (923 тыс.), производстве электроники (672 тыс.), металлургии (281 тыс.), выпуске пластика и химической продукции (182 тыс.), а также в пищевой промышленности (81 тыс.).

«В настоящее время роботы могут не только выполнять производственные операции, но и ухаживать за людьми, более того, они способны помогать при проведении хирургических операций, — отмечает Анатолий Безрядин, технический директор ИТ-компании ОТР. — В дальнейшем функционал роботов будет еще шире, как и их распространение. Уже в 2019 году мировой рынок робототехники, согласно данным IDC, достиг 95,4 миллиарда долларов. В этом же году он составит 112,4 миллиарда, увеличившись на 17,8 процента».

С развитием робототехники в России растет и спрос на кадры в этой области. Причем уже сейчас он серьезно превышает предложение: по оценкам НАУРР, нехватка специалистов по обслуживанию робототехники составляет порядка 19 тыс. человек. И в ближайшие годы этот дефицит будет стремительно увеличиваться: по прогнозам НАУРР, к 2025 году потребность в сотрудниках, способных обслуживать роботов, достигнет 40 тыс., а к 2030 году — 66 тыс. человек.

Подробнее о российском и мировом рынке промышленных роботов читайте в свежем номере журнала «Эксперт».