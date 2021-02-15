Путин поручил разработать программу льготной ипотеки для семей с двумя детьми

Президент России Владимир Путин провел совещание в режиме видеоконференции по экономическим вопросам, по итогам которого поручил правительству разработать программу льготной ипотеки для семей с двумя и более детьми.

«Представить предложения по порядку реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах, рассмотрев, в том числе, возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей», – говорится на официальном сайте президента России.

Срок исполнения поручения президента – 31 марта 2021, а ответственные за его исполнение – премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.