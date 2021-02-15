Рынки и нефть растут в начале недели

Вакцины успешно сражаются с коронавирусом. На фоне дальнейшего разворачивания программ вакцинации во многих странах усиливаются надежды на быстрое восстановление глобальной экономики. Кроме акций, растет и цена на нефть. Только она растет на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке.

Сигналы для Европы и США пока поступают в целом положительные. Фьючерсы eurostoxx 50 выросли на 0,5%, немецкий DAX прибавил 0,7%, а лондонский FTSE - 0,8%. Несмотря на то, что американские биржи в понедельник 15 февраля не работают из-за общенационального праздника – Дня президента, фьючерсы E-mini S&P 500 выросли на 0,5%.

Индекс азиатско-тихоокеанских акций MSCI за пределами Японии увеличился на 0,6% до 738,23. Все главные индексы в зеленом цвете.

Японский индекс Nikkei вырос на 1,9%, впервые за три с лишним десятилетия преодолев отметку в 30000 пунктов несмотря на данные о замедлении восстановления экономики Страны восходящего солнца в четвертом квартале после самого тяжелого кризиса со времен после войны. На китайских и гонконгской биржах, как и на американских, понедельник тоже выходной – в КНР новогодние праздники.

Кульминацией наступившей недели скорее всего станут «минуты» январской заседания ФРС, на котором руководство главного американского банка решило оставить ключевую ставку неизменной.

Все ждут данных по инфляции из Великобритании, Канады и Японии, а в пятницу крупнейшие экономики планеты, включая США, опубликуют предварительные февральские данные по индексу менеджеров по закупкам (PMI).

Экономисты надеются, что инфляция еще какое-то время будет оставаться спокойно, но в последние дни набрала силу так называемая «рефляционная торговля». Ее разогнали новости об успехах вакцинации и надежды на двухтриллионную программу помощи президента Байдена, принятие которой Конгрессом станет первым крупным законотворческим достижением его президентства.

«Мы считаем, что до тех пор, пока инфляция будет расти постепенно, так же будут себя вести и рынки ценных бумаг,- делает прогноз глава отдела глобальной рыночной стратегии Natixis Investment Managers Solutions Эсти Двек.- Что же касается возможных резких движений, то они несомненно негативно отразятся на настроениях инвесторов».

Продолжается рост цен на нефть. Они достигли максимума с января 2020 года: 63,66 доллара за баррель марки Brent и 60,68 за баррель марки WTI. И здесь главный драйвер роста – надежды на программу помощи американской экономике, которая приведет к росту глобальной экономики и росту спроса на нефть.

Толкает вверх цены на нефть и геополитическая обстановка на Ближнем Востоке. Оттуда, например, пришло сообщение о перехвате аравийскими ПВО начиненного взрывчаткой дрона одной из хуситских вооруженных групп в Йемене, связанной с Ираном.

Главные американские индексы S&P 500 и Nasdaq закончили прошлую неделю с рекордными показателями. Dow вырос на 0,1% до 31458,4 пунктов, а S&P 500 и Nasdaq – на 0,5% до 3934,83 и 14095,47 соответственно.

Американский доллар слегка укрепился по отношению к иене до 105,08. Основные европейские валюты, в свою очередь, укрепились по отношению к доллару: евро до 1,2139, а фунт стерлингов – до 1,3894. Австралийский и новозеландский доллары тоже усилились к американскому на 0,3%.

Биткойн подешевел более чем на 3% по сравнению с рекордными 49714,66 долларами. На прошлой неделе он, тем не менее, вырос благодаря поддержке Tesla и ряда других компаний приблизительно на 20%.