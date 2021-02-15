Росстат зафиксировал падение производства сахара и растительного масла

Росстат в январе 2021 года зафиксировал резкий спад производства продуктов питания в двух отраслях – сахарной и масложировая, цены на продукцию которых регулируются правительством, сообщает «Интерфакс».

В январе 2021 года спад производства свекловичного сахара в годовом выражении составил 62,7%, а по сравнению с декабрем 2020 года падение составило 69,5%.

Производство нерафинированного подсолнечного масла в годовом выражении сократилось на 10,4% или на 12% меньше по сравнению с декабрем прошлого года. Падение производства рафинированного масла годовом выражении составило 20,2%, а по сравнению с декабрем на 26,2%.

Производство маргарина в годовом выражении упало на 17,4% или на 29,6% по сравнению с декабрем 2020 года.

25 декабря Счетная палата России заявила, что дальнейшее расширение регулирования цен на продовольственные товары создаст риски возникновения его дефицита.

«Анализ механизма сдерживая цен, введенного правительством РФ в декабре 2020 года, показал, что он начал действовать. Уже наблюдается стабилизация либо некоторое снижение цен на отдельные продовольственные товары (хлеб, сахар). Однако, по мнению департамента аудита экономического развития, существуют риски возникновения дефицита из-за отказа крупных производителей продавать продукцию по фиксированным ценам, а также из-за возможного распространения ценового регулирования на новые товары», – говорилось в сообщении Счетной палаты.

9 декабря 2020 года в ходе совещания с членами правительства президент России Владимир Путин подверг резкой критике правительство за рост цен на продовольствие.

Правительство приняло комплекс мер по снижению цен на продукты питания. С производителями и торговыми сетями были заключены соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, которые закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар – 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло – 95 рублей и 110 рублей на прилавках магазинов. Кроме того, введена 30% экспортная таможенная пошлина (но не менее 165 евро за 1 тонну) на семена подсолнечника, которая будет действовать с января по июнь 2021 года. Также введена экспортная пошлина на пшеницу в размере 25 евро за 1 тонну и квоты на экспорт зерна – с 15 февраля по 30 июня 2021 года можно будет экспортировать не больше 17,5 миллиона тонн.