Рублю предрекли обновление исторических минимумов

Аналитики обещают российской валюте рекордное падение, и власти вряд ли станут сильно вмешиваться в ее динамику. Кстати, зампред совбеза Дмитрий Медведев поделился наблюдением, что в период девальвации у людей, бывает, «переклинивает голову». Подразумевается, наверное, что надо этого избегать, тем более, что девальвации как таковой не предвидится.

Падающий курс не должен вредить голове

Когда в пятницу, 12 февраля Банк России принял решение оставить неизменной ключевую процентную ставку на уровне 4,25%, глава банка Эльвира Набиуллина предупредила что регулятор вряд ли пойдет на снижение учетного процента и в будущем, так как в целом в экономике ситуация складывается лучше, чем ожидалось. Но, похоже, инвесторы на финрынках не вполне разделяют оптимизм Центробанка.

Об этом, в частности, говорит динамика российской валюты: непосредственно после публикации решения регулятора рубль ослабел по отношению к доллару, одновременно показав небольшой рост по отношению к евро. По итогам сессии курс доллара вырос на 0,14% — до 73,72 руб., а курс евро упал, но на совсем незначительную величину — на 0,04%, до 89,33 руб. По сути, реакция рынка была невнятной и неуверенной.

Более того: от авторитетных аналитиков рынка появились заявления о предстоящем обвале курса рубля. Так, «Российская газета» приводит мнение аналитика ГК «Финам» Анны Зайцевой, считающей, что в течение ближайшего месяца курс национальной валюты будет колебаться в диапазоне 73-76 рублей за доллар (по данным ЦБ, выше 76 рублей доллар стоил 30 января 2021 года) и 89-92,5 рубля за евро.

Прогноз базируется на ожидании снижения цен на нефть — на прошлой неделе они достигли психологически важного уровня 60 долларов за баррель Brent. Так, эксперт ссылается на доклад МЭА, в котором говорится, что текущий уровень цен на нефть в большей степени обусловлен не восстановлением спроса, а усилиями ОПЕК+ по ограничению добычи. Второй фактор давления — ожидание новых санкций, о чем сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров, сославшись на давление со стороны ЕС.

На этом фоне открытым остается вопрос: какие меры для поддержки нацвалюты могут предпринять власти — и пойдут ли они на эти меры. Ведь, с одной стороны, слабый курс рубля выгоднее экспортерам. А с другой, веру в российские активы со стороны населения также необходимо поддерживать. Знаковым в этом контексте является заявление замглавы Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Он, в частности, напомнил, что расходы на поддержание курса рубля в кризис 2008-2009 годов позволили не допустить драматического сценария.

«Люди ведь волновались и боялись, что произойдет такая девальвация, такое обесценивание, как в 1998 году. Поэтому те деньги, которые мы расходовали на поддержку рубля, на поддержку плавающего курса, думаю, что в конечном счете, это все равно было правильно, потому что это позволило не допустить драматического сценария», — передает слова Медведева ТАСС. Замглавы Совбеза также добавил, что в период девальвации «у людей в какой-то момент переклинивает голову, восприятие становится другим, и они думают о том, как убежать из национальной валюты, купить иностранную валюту».

В этом году мы еще увидим не одну девальвационную волну

Среди действующих сейчас драйверов роста рубля на первое место главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов ставит традиционно сильный в феврале-марте платежный баланс России. Причем сила эта вызвана не только подорожанием газа из-за холодов, но и, во многом, снижением внутреннего спроса на валюту. На втором месте — спекулятивные покупки рубля крупными западными инвесторами, некоторые из которых публикуют прогнозы о перспективах роста рубля, подстегивая к покупкам российской валюты других игроков. В последние дни явно прослеживается тенденция укрепления рубля во второй половине дня, когда на торги выходят американские инвесторы.

И лишь третье место по значимости занимает рост стоимости сырьевых активов, в том числе нефти, вкупе со снижением покупки валюты в ФНБ. Но тут вспоминается древняя восточная мудрость: «сколько не говори «халва»...». О том, что слаще не становится, свидетельствует динамика ОФЗ, отмечает аналитик. Особенно характерной была прошлая пятница. Если российские акции и рубль быстро отыграли провал, вызванный словами главы МИД Сергея Лаврова о готовности России разорвать отношения с Западом, то цены ОФЗ завершили торги на минимумах этого года. Причем инвесторы боятся не дефолта Минфина по своим обязательствам замглавы — об этом речи вообще не идет, — а девальвации рубля, которая выведет долларовую доходность вложений в ОФЗ в отрицательную область.

Впереди у пары доллар-рубль сильная техническая поддержка на уровне 73 руб. за доллар, которая не сдается с начала декабря прошлого года. Не исключено, что при продолжении общемировой эйфории она будет пробита, и на какое-то время курс может даже уйти в район 70 руб. за доллар, ожидают в «Алор Брокер».

«Но мы рекомендуем использовать эти моменты для наращивания позиций по валютным активам. Экономика России очень слаба: по оценкам МФР, темпы ее роста в этом году будут почти вдвое меньше среднемировых. Впереди у нас думские выборы, которые наверняка спровоцируют переток капитала в валюту. Так что в этом году мы еще увидим не одну девальвационную волну и обновление рублем исторических минимумов», — говорит Алексей Антонов.

Пока же сегодня, 15 февраля, торги долларом на Мосбирже открылись сдержанным снижением его курса на фоне внешнего позитива, со стремлением к 73 руб., отмечает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Нефтяные котировки поднимаются к максимумам года выше 63 долларов за баррель Brent в надежде на повышение деловой активности в мире после вакцинации и в ожидании масштабных денежных стимулов в США. В то же время остаётся актуальной определённая среднесрочная вероятность значительного ослабления рубля, о чём предупреждают многие эксперты.

Такой сценарий, по словам эксперта, может осуществиться, например, в случае реализации прежде всего геополитических драйверов. К ним относятся, например, рассматриваемые санкции в США и ЕС против России, если они будут иметь практическую и значимую направленность против госдолга, продаж энергоресурсов или долларовых расчётов российских банков. Пока данные резкие меры стоит рассматривать как маловероятные, но сбрасывать со счетов данный фактор нельзя.

В случае же существенных опасностей для рубля его сдерживание по сценарию 2008-2009 г.г. вряд ли будет осуществляться, уверен Марк Гойхман. Это показал, в частности опыт памятного кризиса 2014 г., когда введение санкций и падение нефтяных цен привели к сильной девальвации с 34 до 80 руб./долл. Лозунг того времени — «не надо палить резервы» - кардинально отличался от политики ЦБ в 2009 г. В 2014 году рыночное курсообразование , хотя и подтолкнуло инфляцию, позволило обеспечить платёжеспособность и сохранность госфинансов.

Это и сейчас стало бы приоритетом в финансовой политике в случае гипотетических катаклизмов. Тем более что сдерживание курса доллара привело бы к потере не только доходов экспортёров, доминирующих в хозяйстве, но и к углублению дефицита бюджета, что опасно для экономики и социальной сферы в целом. В таких случаях инфляция и девальвация — «меньшее зло». Поэтому при пессимистичном развитии событий, считают в TeleTrade, поддержка рубля будет крайне ограниченной, и курс в принципе способен уйти к 80 руб. и выше.