Рубль в начале недели торгуется нейтрально

Начало недели для росссийской нацвалюты не ознаменовалось сильным трендом. Так начав торги на отметках 73,38 рубля за доллар и 88,88 рубля за евро, к пяти часам по Москве российская валюта оказалась у отметок 73,39 рубля за доллар и 88.97 рубля за евро. Это происходило на фоне снижения индекса DXY c 90,44 пункта до 90,41 пункта за тот же период.

«Открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, рубль обновил месячный максимум к доллару и двухмесячный — к евро. Затем произошел кратковременный откат, после чего российская валюта вернулась к достигнутым вершинам. В понедельник глобальные площадки и нефтяные цены продолжили развивать мощное восходящее движение, стартовавшее после завершения у нас основной сессии в пятницу. Однако утром внешний фон стал умеренно ухудшаться, но в начале наших торгов мировые рынки стали предпринимать попытки возобновления роста», — комментирует обстановку на рынке аналитик БКС Дмитрий Бабин.

Как прогнозирует исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов, в краткосрочной перспективе рубль будет торговаться в диапазоне 73,5-74,5 в паре с долларом и на уровне 89,5-90,5 в паре с европейской валютой.