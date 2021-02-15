Сафронов рассказал о работе с предполагаемым вербовщиком

Журналист Иван Сафронов, который обвиняется в госизмене, заявил, что помогал в работе над бизнес-проектом своему чешскому приятелю Мартину Ларишу, который, по версии следствия, является вербовщиком россиянина, пишет «Коммерсантъ».

«В 2017 году Лариш уволился из газеты - надоело работать наемным сотрудником. Вместо этого он решил создать собственный интернет-проект - Информационное агентство анализа и профилактики безопасности», - цитирует издание Сафронова. Он уточнил, что в основе нового проекта лежит организация рассылки и аналитических материалов на платной основе для подписчиков дайджеста.

Журналист сообщил, что он согласился помочь Ларишу в раскрутке нового проекта, поскольку от основной работы это его никак не отвлекало. На основе договоренностей, Сафронов писал для чешского проекта «не более одного-двух материалов в месяц» по актуальным темам согласно списку Лариша.

«Это было просто, никакой обязаловки. В будущем мы рассчитывали, что доход с подписок на рассылки будет приносить прибыль», – сообщил журналист. Он подчеркнул, что его материалы представляли собой компиляцию сведений из открытых источников, однако следствие сочло их «вербовкой, а письма Лариша - разведывательными заданиями».

О том, что чешский приятель Сафронова разведчик, а сам он «шпион», обвиняемый узнал только из материалов следствия, сообщает издание.

Журналист Иван Сафронов был завербован Ларишем, связанным со спецслужбами США» «в 2012 году для негласного сотрудничества с чешской спецслужбой», говорится в материалах следствия.

При этом защита Сафронова не может получить от следствия письма, которые Сафронов отправил своему чешскому коллеге в 2017 году и которые следствие считает «передачей секретной информации».

