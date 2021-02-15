Сбербанк поможет своим клиентам выявлять звонки мошенников

В самое ближайшее время Сбербанк начнёт помогать своим клиентам выявлять звонки мошенников.

По словам заместителя председателя правления крупнейшей кредитной организации страны Кирилл Царева, начиная с апреля Сбер в своём мобильном приложении начнёт подключать услугу, которая будет вычислять «левые звонки» от имени сотрудников банка, передаёт РИА Новости.

Услуга уже получила название «Кто звонит». Как подчеркнул Царев, она будет внедрена, чтобы уже на первичном уровне бороться с кибермошенничеством, а также устанавливать дополнительные алгоритмы по возможному вычислению противоправных действий.

Кроме того, заместителя председателя правления Сбера напомнил, что уже сейчас клиенты могут внести номер мошенника в базу банка, а также проверить, есть ли его собственный телефон или e-mail в каких-либо мошеннических базах.

Напомним, в конце в декабре прошлого года в Сбербанке заявили, что начали выявлять телефонное мошенничество в режиме реального времени: теперь антифрод-система банка будет получать информацию о мошеннических звонках клиентам операторов связи.

