«Школа современной пьесы» представит музыкальную программу на Занзибаре и в Дар эс Саламе

Программа соткана из музыкальных треков культовых спектаклей театра и авторских композиций. Также, художественный руководитель Иосиф Райхельгауз проведет Творческую встречу с соотечественниками.

Художественный руководитель «Школы современной пьесы» Иосиф Райхельгауз:

Сейчас мы ищем все возможные пути для продвижения русской культуры за рубежом. Директор Русского Культурного центра Мария Патеева в крупнейшем городе Танзании, в Дар эс Саламе, организовала нам гастроли. В Танзании немного соотечественников, и поэтому мы везём музыкальную программу нашего уникального балалаечника Миши Кандаурова. Музыка не имеет границ. Нет языковых барьеров. Особо звучит балалайка Миши. Не фольклорными напевами, к чему привыкли, а совершенно удивительной палитрой звуков. Он пишет очень интересную музыку, у меня она находит особый эмоциональный отклик. Когда я впервые услышал Михаила, сразу не понял, что он играет на балалайке. Этот молодой музыкант поражает зрителей, приходящих в наш театр.

Гастроли в Танзанию стали возможны благодаря соглашению Россотрудничества и «Школы современной пьесы». В 2019 году благодаря этому же сотрудничеству был открыт филиал ШСП в Берлине, где на протяжении всего сезона был показан весь репертуар. А в 2020 году из-за пандемии не смогли продолжить этот проект в Париже.

Художественный руководитель «Школы современной пьесы» Иосиф Райхельгауз:

Программа собрана из спектаклей и авторских композиций Миши. У нас много музыкальных спектаклей, есть свой небольшой оркестр. Недавно вышла премьера, которой я горжусь. Спектакль «Фаина. Эшелон» по книге моей мамы. История семьи, история страны. Каждая семья находит отклик в своей душе. Я поставил более сотни спектаклей. А это единственный – с огромным количеством рецензий, в которых нет ни одного плохого слова. Сценограф – Мария Трегубова, 6-ти кратный лауреат Золотой маски, моя дочь. В «Фаине. Эшелон» музыкальное оформление спектакля полностью Михаила Кандаурова. Его балалайка органично дополняет трагичную военную историю моей семьи. А как замирает зал в иммерсивном спектакле «На Трубе», когда Михаил выходит в сцене «Кабаре».

Заместитель художественного руководителя театра по творческим вопросам, музыкальный и театральный критик Екатерина Кретова:

Михаил относится к редкому типу музыкантов, которые могут сделать из инструмента настоящую концертную историю. Историю с огромными возможностями. С совершенно нестандартным репертуаром, который никак не укладывается в рамки русской народной музыки в частности и в рамки фольклорной музыки вообще: то, что он исполняет на своем инструменте, не имеет никакого отношения ни к фольклору, ни к его стилистике. Это абсолютно авторские композиции, и они скорее относятся к психоделическому электро-поп стилю. В них есть даже некие элементы симфонизма, а драматургия в его композициях — очень театральна. Это все, полагаю, и способствовало тому, чтобы Михаила пригласили на работу в театр. И там он стал своего рода оркестром: спектакли озвучены его волшебной музыкой. Он виртуоз! Техника его игры поражает. Вот почему все концерты этого музыканта проходят при огромном внимании публики и имеют невероятный успех.

Артист «Школы современной пьесы», балалаечник Михаил Кандауров:

Когда заканчиваются слова или говорить не хочется вовсе, балалайка помогает выразить мысли и чувства. С инструментом ведётся диалог, и результат может быть непредсказуемым. В этом есть своя прелесть.

Ближайшие концерты Михаила Кандаурова в «Школе современной пьесы» в Москве состоятся 13 февраля в 20.00 в зале «Зимний сад».

https://neglinka29.ru/play/kontsert-mihaila-kandaurova/