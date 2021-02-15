В Кремле объяснили слова Путина о Донбассе

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга с журналистами объяснил слова главы РФ Владимира Путина о том, что Россия «не бросит» Донбасс.

По словам представителя Кремля, российский лидер имел в виду, что наша страна продолжит оказывать проживающим там русскоязычным людям помощь, в том числе гуманитарную, передаёт РИА Новости.

«Наверно, вы обратили внимание и целиком на ответ Путина. И говоря о фразе "Донбасс не бросим, несмотря ни на что", конечно, нужно также обратить внимание на слова президента о том, что любые шаги имеют свои последствия и нужно уметь прогнозировать эти последствия заранее», – подчеркнул Песков.

Говоря о фразе президента, что «Донбасс мы не бросим», представитель Кремля напомнил, что в этом регионе живет много русских и русскоязычных людей.

«Это люди, которые, к сожалению, лишены социального обеспечения со стороны Украины, это люди, которым отказано в любых госуслугах. Именно наша организует один за другим конвои гуманитарной помощи, именно мы оказываем иную помощь этим людям. И будем это продолжать делать, потому что если не Россия, то больше никто это не сделает. Вот что имел в виду президент», – резюмировал Песков.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин на закрытой встрече с главными редакторами российских СМИ, которая проходила в среду, 10 февраля, заявил, что «Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что». При этом он признался, что у него «перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, в Донбассе».

В контексте этих же слов он сказал также, что «прежде, чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага».

