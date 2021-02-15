В России дефицит технических рабочих кадров

По данным Института экономической политики и РАНХиГС, обеспеченность кадрами в сфере промышленности в России сейчас опустилась до 80%, и это рекордно низкий показатель с 2014 года. «В нашей отрасли — лесопромышленном комплексе — острый дефицит высококвалифицированные специалистов технической направленности, — разделяет эту озабоченность Ирина Кузьмина, руководитель направления по подбору и адаптации персонала российской компании “Свеза” (мировой лидер в производстве березовой фанеры). — Например, нам не хватает таких специалистов, как слесарь-электрик, слесарь-ремонтник, инженер-электрик, техник по ремонту оборудования. В последние годы здесь ничего не меняется: остаются очень востребованы технические специалисты, связанные с обеспечением работы оборудования».

Возрастающий дефицит специалистов технических профессий связан прежде всего с тем, что система образования не поспевает за динамично меняющимся ландшафтом требуемых для бизнеса компетенций. Многие производственные процессы на предприятиях буквально на глазах превращаются в сложный технологический процесс, обслуживать который не под силу простому рабочему без соответствующих навыков.

В последние годы российская образовательная система наращивает число обучающихся по средним техническим специальностям: по данным НИУ ВШЭ, в настоящее время в системе российского среднего специального образования (СПО) учится более полумиллиона человек, примерно на 50% больше, чем десять лет назад (см. график 1). Однако пока программы обучения здесь оставляют желать лучшего. «Самая большая проблема на сегодняшний момент заключается в отрыве реальности от того, чему учат, — сетует Сергей Агеев, генеральный директор компании ТЭЭМП (производство накопителей энергии; входит в промышленный холдинг “Ротек”). — И дело не только в том, что априори за период обучения уже многое успевает измениться. У нас до сих пор по многим техническим специальностям учат по учебникам семидесятых годов или их переизданиям, которые по объему знаний — полувековой давности. С одной стороны, это правильно: мы должны понимать, с чего все начиналось, сначала изучить фундамент. Но потом должны быть дальнейшие надстройки, которые не включены в нынешнюю образовательную программу. И получается, что выпускники у нас просто не знают о новых технологиях, способах проектирования и применения современного оборудования».

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