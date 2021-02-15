В России за сутки выявлено 14,2 тыс. новых случаев COVID

В России за истекшие сутки выявлено 14 207 новых случаев коронавируса, передает оперштаб. Накануне 14 февраля, сообщалось о 14 185 новых заболевших. Нарастающим итогом в России за все время эпидемии зафиксировано 4 086 090 больных COVID. Число летальных исходов за день составило 394 пациента. В общей сложности от вируса погибли 80 520 человек. За последние 24 часа полностью выздоровели 13 935 человек. Всего успешно перебороли заболевание 3 607 036 человек.

На первом месте среди регионов по заболеваемости COVID находится Москва. В столице 1818 случаев заражения коронавирусом, скончались 56 человек, выписаны из больниц 1967 пациентов. На третьем месте Московская область (+801). В пятерке - Нижегородская область (+431) и Воронежская область (+356).

Россия с данным показателем находится на пятой строчке мирового антирейтинга стран с наибольшим распространением коронавируса после США (27,6 млн случаев), Индии (свыше 10,9 млн), Бразилии (более 9,8 млн) и Великобритании (более 4 млн случаев), передает университет Джонса Хопкинса.