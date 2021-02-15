ВОЗ считает, что COVID распространился по миру раньше декабря 2019 года

В декабре 2019 года в китайском мегаполисе Ухань циркулировало не менее 13 штаммов коронавируса, сообщил в интервью CNN эксперт Всемирной организации здравоохранения по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек.

Он подтвердил, что организация намерена изучить данные штаммы, сопоставив число зараженных коронавирусом в 2019 году. Информация, по мнению ВОЗ, может помочь установить географию и сроки появления коронавируса. Некоторые из штаммов связаны с рынками, в том числе с рынком морепродуктов в Ухане, заявил Эмбарек.

Он отметил, что обычно мутация генетического состава вируса носит общий и, как правило, безвредный характер. Также эксперт сообщил, что изменения вируса происходят в процессе перехода от животного к человеку. Эмбарек пока не готов сделать выводы о том, какую роль сыграло появление 13 штаммов вируса до декабря 2019 года для процесса пандемии коронавируса.

В свою очередь, профессор, вирусолог Эдвард Холмс из Сиднейского университета считает, что выявление 13 штаммов коронавируса означает присутствие COVID в человеческой популяции более месяца в период до декабря 2019 года. Коронавирус мог распространяться и оставаться незамеченным до вспышки болезни в Ухане в декабре 2019 года, добавил ученый.

