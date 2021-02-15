ВОЗ зафиксировала снижение количества заражений коронавирусом в мире

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что число новых заражений коронавирусом SARS-CoV-2 по всему миру снижается пятую неделю подряд, сообщает «Интерфакс».

«Число зарегистрированных случаев COVID-19 по всему миру теперь снижается пятую неделю подряд. На прошлой неделе было выявлено самое низкое недельное число случаев с октября», – сказал Гебрейесус.

Он отметил, что недельное число новых случаев заражения сократилось почти наполовину по сравнению с показателями 4 января 2021 года.

«Это показывает, что простые меры здравоохранения работают, даже учитывая присутствие разновидностей вируса», – сделал вывод глава ВОЗ.

5 февраля министерство здравоохранения Великобритании сообщило, что в течение недели количество новых случаев инфицирования в Великобритании сокращается на 2-5 процентов в день. Коэффициент воспроизводства заболевания, известный как коэффициент R (который показывает, сколько людей успевает заразить каждый новый больной, прежде чем его начнут лечить), составляет в разных местностях от 0,7 до 1. Неделю назад этот коэффициент колебался от 0,7 до 1,1. Он. Если коэффициент R опускается ниже единицы, значит, эпидемия идет на спад. В Англии коэффициент R в данный момент составляет 07-0,9, в Лондоне 0,6-0,9.