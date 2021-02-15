Oil Price: главными игроками в предстоящей ветряной революции станут нефтяные гиганты

В чем, в чем, а в нерасторопности и нежелании следить за тенденциями в энергетике обвинять крупнейшие нефтяные компании нельзя. Возникает очевидный парадокс: с одной стороны, такие нефтяные гиганты, как ВР и Total, по-прежнему заинтересованы в добыче «черного золота», которое остается главным видом их деятельности; но с другой, они явно стремятся диверсифицировать свою деятельность и идти в ногу со временем. Это выражается, к примеру, в инвестициях в самый, пожалуй, перспективный на данный момент вид альтернативной энергетики – в производство ветряной энергии.

Вritish Рetroleum (ВР) объявила в прошлом году о планах по полному обнулению к 2050 году выбросов в атмосферу двуокиси углерода. Нефтяной гигант сотрудничает с немецкой энергетической компанией Energie Baden-Wuerttemberg (EnBW) и вкладывает в строительство двух крупных ветряных электростанций (ВЭС) в Ирландском море 924 млн фунтов стерлингов (1,284 млрд долларов). Эти ВЭС смогут обеспечивать «чистой» электроэнергией 3,4 млн домохозяйств в Великобритании и окажут существенную помощь Лондону в осуществлении амбициозного плана, состоящего из 10 пунктов, по переводу на ветряную энергию всех домохозяйств в королевстве. Правительство Великобритании также поставило цель довести к 2030 году производство ветряной энергии до 40 Гв с нынешних 17,3 ГВт.

Естественно, «ветряные» планы ВР не ограничиваются одной Великобританией. Не так давно, в сентябре прошлого года, британский нефтяной гигант объявил о совместном с Equinor проекте развития ветряной энергетики в США. Британская компания намерена вложить в этот проект 1,1 млрд долларов. Поставлена задача производить к 2030 году 50 ГВт возобновляемой энергии, что позволит снабжать электричеством 2,2 млн домов.

«Оффшорное производство ветряной энергии,- объясняет стратегию компании ее директор Бернард Луи,- растет в масштабах всей планеты высокими темпами - приблизительно 20% в год. Сейчас именно энергии ветра отводится главная роль в выполнении настоятельной потребности ограничить выбросы СО2 в атмосферу планеты».

В новой стратегии ВР по производству возобновляемой энергии содержится обещание тратить на эти цели 5 млрд долларов в год. Конечно, планы по таким серьезным даже для столь крупной компании вложениям в возобновляемые источники энергии вызывают неоднозначную реакцию как у специалистов, так и, в первую очередь, у акционеров и инвесторов. Дело в финансовой стороне новой стратегии, а именно в сохраняющейся высокой стоимости возобновляемой энергии в целом и ветряной энергии в частности. Переход на ветряную энергию снизит доходы British Petroleum и повысит счета за электроэнергию для потребителей, которые едва ли будут этому рады.

Еще один нефтяной гигант, активно работающий над проектами по производству ветряной энергии – французская компания Total. Она выиграла вместе с Macquarie’s Green Investment Group тендер на строительство у восточного побережья Англии ветряной электростанции мощностью 1,5 ГВт. Таким образом, кстати, Лондон провел тендер по последней имеющейся в его распоряжении оффшорной площадке по производству ветряной энергии.

Не упускает из виду ветряную энергетику и Shell, которая работает над строительством ветряных ферм совместно с голландской компанией Eneco у побережья Нидерландов.

Руководство вышеупомянутых компаний успокаивает акционеров, которых тревожит снижение прибыли и увеличение затрат. Цифры на их стороне: дела у компаний, которые подобно ВР, Total и Shell активно вкладываются в развитие ветряной энергетики и других видов возобновляемой энергии, идут на биржах значительно лучше, чем у нефтяных компаний, продолжающих инвестировать по старинке только в нефть. Так, после выигрыша ВР тендера 8 февраля стоимость ее акций выросла с 20,75 доллара 5 февраля до 22,05 долларов, т.е. на 6,2%.

Нефтяные гиганты инвестируют в производство именно оффшорной ветряной энергии не случайно, потому что они уже обладают значительным опытом добычи нефти и газа из прибрежного шельфа.

Побережье Великобритании идеально подходит для развития ветряной энергетики. Доля ветряной энергии в энергетическом балансе Соединенного Королевства достигла в декабре 2020 года 40%.

Пока все складывается для нефтяников более-менее удачно. Спрос на нефть в начале 2021 года начал стремительно восстанавливаться, что дает нефтяным гигантам средства для развития возобновляемой энергетики.