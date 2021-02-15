Япония требует от России более активного диалога по Курилам

Токио будет и дальше предпринимать настойчивые попытки мирным путем договориться с Россией о территориальной принадлежности Южных Курил, заявил в ходе пресс-конференции секретарь кабинета министров Кацунобу Като. Выдержки речи чиновника опубликованы на сайте кабинета министров Японии.

«Нам нужно настойчиво вести дальнейшие переговоры по территориальному вопросу для заключения мирного договора. Это то, что над чем нам нужно постоянно работать», - подчеркнул Като. Он напомнил, о телефонном разговоре 2018 года президента РФ Владимира Путина с экс-премьером Японии Синдзо Абэ. Тогда была достигнута договоренность об ускорении мирных переговоров на основе совместной декларации от 1956 года, рассказал чиновник.

Позже, в январе текущего года, новый премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что в споре о южной части Курильских островов необходимо поставить «окончательную точку», к чему будет стремиться официальный Токио. К этому же Япония призывает и российскую сторону.

В настоящее время мирный договор между Японией и Россией не подписан из-за продолжающегося спора о части Курильской гряды. Москва в свою очередь, признает декларацию СССР 1956 года, в которой предписана возможность передачи двух островов японской стороне после заключения мирного договора.

